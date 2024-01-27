Германия не готова противостоять России, заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус.

«Германия не готова защищать себя от проблем безопасности, с которыми столкнётся Европа в будущем», — цитирует его The Telegraph.

Министр призвал готовиться к противостоянию «угрозам, исходящим от России» и других игроков.

Накануне сообщалось, что Германия начала разработку нового плана обороны, который предусматривает сдерживание потенциального противника.

План, в частности, должен учитывать новые реалии вооружённого конфликта, риск диверсий на объектах критической инфраструктуры и дезинформацию.

При этом Писториус в интервью Bild сказал, что в настоящее время не видит угрозы нападения России на Североатлантический альянс.

В Кремле заявили, что власти Германии встали на путь решительной конфронтации с Россией, это не является секретом.