Глава Минобороны ФРГ признал, что Германия не готова к противостоянию с Россией
- AP
- © Stephanie Scarbrough
«Германия не готова защищать себя от проблем безопасности, с которыми столкнётся Европа в будущем», — цитирует его The Telegraph.
Министр призвал готовиться к противостоянию «угрозам, исходящим от России» и других игроков.
Накануне сообщалось, что Германия начала разработку нового плана обороны, который предусматривает сдерживание потенциального противника.
План, в частности, должен учитывать новые реалии вооружённого конфликта, риск диверсий на объектах критической инфраструктуры и дезинформацию.
При этом Писториус в интервью Bild сказал, что в настоящее время не видит угрозы нападения России на Североатлантический альянс.
В Кремле заявили, что власти Германии встали на путь решительной конфронтации с Россией, это не является секретом.