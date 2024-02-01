Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что саммит ЕС утвердил долгосрочную программу бюджетной помощи Украине на €50 млрд.

Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее премьер-министр председательствующей в Совете ЕС Бельгии Александр Де Кро заявил, что помощь Украине на сумму €50 млрд пойдёт на оружие и зарплаты учителям.