Саммит ЕС утвердил долгосрочную программу бюджетной помощи Украине на €50 млрд
Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что саммит ЕС утвердил долгосрочную программу бюджетной помощи Украине на €50 млрд.
- AFP
- © JAMES ARTHUR GEKIERE / BELGA
Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее премьер-министр председательствующей в Совете ЕС Бельгии Александр Де Кро заявил, что помощь Украине на сумму €50 млрд пойдёт на оружие и зарплаты учителям.
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