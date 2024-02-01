Страны ЕС до марта утвердят увеличение финансирования военной помощи Киеву
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Увеличение финансирования предлагается осуществить на основе предложения верховного представителя по фонду помощи Украине.
Также участники саммита лидеров Евросоюза поддержали предложение Еврокомиссии использовать доходы от замороженных российских активов для поддержки Киева.
1 февраля глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что саммит ЕС утвердил долгосрочную программу бюджетной помощи Украине на €50 млрд.