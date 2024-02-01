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Страны ЕС до марта утвердят увеличение финансирования военной помощи Киеву

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Правительства стран ЕС до начала марта должны утвердить увеличение финансирования военной помощи для Украины, говорится в итоговом документе саммита.
Страны ЕС до марта утвердят увеличение финансирования военной помощи Киеву
  • AFP
  • © JOHN THYS

Увеличение финансирования предлагается осуществить на основе предложения верховного представителя по фонду помощи Украине.

Также участники саммита лидеров Евросоюза поддержали предложение Еврокомиссии использовать доходы от замороженных российских активов для поддержки Киева.

1 февраля глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что саммит ЕС утвердил долгосрочную программу бюджетной помощи Украине на €50 млрд.

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