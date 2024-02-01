Страны ЕС до марта утвердят увеличение финансирования военной помощи Киеву

Правительства стран ЕС до начала марта должны утвердить увеличение финансирования военной помощи для Украины, говорится в итоговом документе саммита.

AFP

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Увеличение финансирования предлагается осуществить на основе предложения верховного представителя по фонду помощи Украине. Также участники саммита лидеров Евросоюза поддержали предложение Еврокомиссии использовать доходы от замороженных российских активов для поддержки Киева. 1 февраля глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что саммит ЕС утвердил долгосрочную программу бюджетной помощи Украине на €50 млрд.