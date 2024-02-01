ЕС поддержал использование доходов от российских активов для поддержки Киева

Участники саммита лидеров Евросоюза поддержали предложение Еврокомиссии использовать доходы от замороженных российских активов для поддержки Киева.

В заявлении, которое было принято по результатам саммита, говорится, что для частичного финансирования программы бюджетной помощи Украине на сумму €50 млрд в период с 2024-го до 2027 года потенциальные доходы могут генерироваться в рамках юридических актов Евросоюза, касающихся доходов частных площадок от иммобилизованных активов российского Центробанка.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что саммит ЕС утвердил долгосрочную программу бюджетной помощи Украине на €50 млрд.

Глава Европарламента Роберта Метсола отказалась рассказать журналистам об условиях Венгрии, которые Будапешт выдвинул в обмен на свой голос за предоставление пакета помощи Украине на €50 млрд.