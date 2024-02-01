Глава Европарламента отказалась раскрыть условия Венгрии для помощи Киеву

Глава Европарламента Роберта Метсола отказалась рассказать журналистам об условиях Венгрии, которые Будапешт выдвинул в обмен на свой голос за предоставление пакета помощи Украине на €50 млрд.

«Я думаю, мы должны концентрироваться на том, что сегодня — прекрасный день для Европы, на том, что решение о помощи было достигнуто всеми 27 странами союза, я бы концентрировалась на этом, а не на условиях», — цитирует её РИА Новости.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что саммит ЕС утвердил долгосрочную программу бюджетной помощи Украине на €50 млрд.

При этом в ЕС согласились на требование Венгрии по ежегодному утверждению выплат Украине.