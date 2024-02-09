Сырский назвал обновлённые задачи ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в ходе первого после назначения обращения рассказал о новых целях, которые стоят перед украинской армией.

Он подчеркнул, что на повестке дня стоят новые задачи.

«Прежде всего это чёткое и детальное планирование действий всех органов военного управления, объединений, соединений и частей с учётом потребностей фронта в новейшем оружии, которое поступает от международных партнёров», — написал Сырский в Telegram.

Главком ВСУ подчеркнул, что необходимо соблюдать баланс между выполнением боевых задач и восстановлением личного состава подразделений.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что ждёт от нового главнокомандующего ВСУ обновлённого подхода к мобилизации и ротации украинских военных.

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил, что Соединённые Штаты будут поддерживать Украину, несмотря на отставку Валерия Залужного.