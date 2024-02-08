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Зеленский заявил, что ждёт от главкома ВСУ нового подхода к мобилизации

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Владимир Зеленский заявил, что ждёт от нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского обновлённого подхода к мобилизации и ротации украинских военных.
Зеленский заявил, что ждёт от главкома ВСУ нового подхода к мобилизации
  • AP
  • © Ukrainian Presidential Press Office

По его словам, большая часть из почти «миллионной украинской армии» пока «не почувствовала фронта».

«(Нужен. — RT) другой подход к управлению фронтом. Другой подход к мобилизации и рекрутингу», — сказал он в ходе видеообращения в своём канале в Telegram.

Ранее Зеленский заявил, что главнокомандующим ВСУ назначен генерал-полковник Александр Сырский.

Он также сообщил о необходимости обновить руководящий состав украинской армии.

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