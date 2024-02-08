Зеленский после встречи с Залужным заявил, что пора обновить руководство ВСУ
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- © Presidential Office Of Ukraine/Keystone Press Agency
«Обсудили также, кто может быть в обновлённом руководстве Вооружённых сил Украины. Время для такого обновления — именно сейчас», — написал он в соцсетях.
Отмечается, что Зеленский предложил Залужному «остаться в своей команде».
Ранее немецкий журналист Пауль Ронцхаймер заявил, что неоднозначная ситуация с отставкой Залужного говорит о серьёзном беспорядке в украинском правительстве.