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Зеленский после встречи с Залужным заявил, что пора обновить руководство ВСУ

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Владимир Зеленский встретился с главкомом ВСУ Валерием Залужным и заявил о необходимости обновить руководящий состав украинской армии.
Зеленский после встречи с Залужным заявил, что пора обновить руководство ВСУ
  • globallookpress.com
  • © Presidential Office Of Ukraine/Keystone Press Agency

«Обсудили также, кто может быть в обновлённом руководстве Вооружённых сил Украины. Время для такого обновления — именно сейчас», — написал он в соцсетях.

Отмечается, что Зеленский предложил Залужному «остаться в своей команде».

Ранее немецкий журналист Пауль Ронцхаймер заявил, что неоднозначная ситуация с отставкой Залужного говорит о серьёзном беспорядке в украинском правительстве.

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