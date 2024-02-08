Зеленский после встречи с Залужным заявил, что пора обновить руководство ВСУ

Владимир Зеленский встретился с главкомом ВСУ Валерием Залужным и заявил о необходимости обновить руководящий состав украинской армии.

«Обсудили также, кто может быть в обновлённом руководстве Вооружённых сил Украины. Время для такого обновления — именно сейчас», — написал он в соцсетях.

Отмечается, что Зеленский предложил Залужному «остаться в своей команде».

Ранее немецкий журналист Пауль Ронцхаймер заявил, что неоднозначная ситуация с отставкой Залужного говорит о серьёзном беспорядке в украинском правительстве.