Немецкий журналист Пауль Ронцхаймер заявил, что неоднозначная ситуация с отставкой главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного говорит о серьёзном беспорядке в украинском правительстве.

«Всё, что происходит в последнее время, можно описать одним словом: хаос», — отметил он в эфире канала Welt.

Журналист считает, что Владимир Зеленский боится уволить Залужного, поскольку есть риск осуждения со стороны населения, а в результате глава киевского режима может потерять популярность.

Ранее депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет высказал мнение, что увольнение главкома может обернуться свержением Зеленского.