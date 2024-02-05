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Журналист Ронцхаймер: ситуация с Залужным говорит о хаосе в руководстве Украины

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Немецкий журналист Пауль Ронцхаймер заявил, что неоднозначная ситуация с отставкой главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного говорит о серьёзном беспорядке в украинском правительстве.
Журналист Ронцхаймер: ситуация с Залужным говорит о хаосе в руководстве Украины
  • AP

«Всё, что происходит в последнее время, можно описать одним словом: хаос», — отметил он в эфире канала Welt.

Журналист считает, что Владимир Зеленский боится уволить Залужного, поскольку есть риск осуждения со стороны населения, а в результате глава киевского режима может потерять популярность.

Ранее депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет высказал мнение, что увольнение главкома может обернуться свержением Зеленского.

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