Журналист Ронцхаймер: ситуация с Залужным говорит о хаосе в руководстве Украины
- AP
«Всё, что происходит в последнее время, можно описать одним словом: хаос», — отметил он в эфире канала Welt.
Журналист считает, что Владимир Зеленский боится уволить Залужного, поскольку есть риск осуждения со стороны населения, а в результате глава киевского режима может потерять популярность.
Ранее депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет высказал мнение, что увольнение главкома может обернуться свержением Зеленского.