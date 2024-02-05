Депутат Шеремет: увольнение Залужного может привести к свержению Зеленского

Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет высказал мнение, что увольнение главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного может обернуться свержением Владимира Зеленского.

Он считает, что глава киевского режима принял решение нейтрализовать главного политического конкурента, который является фаворитом Белого дома. По словам депутата, главком может возглавить переворот в стране.

«Нет сомнений, что именно Залужному в скором времени предстоит возглавить вооружённый переворот по свержению украинского диктатора-неудачника. А началом к данному действию послужит официальная дата окончания бесславной президентской каденции Зеленского», — цитирует его РИА Новости.

Шеремет добавил, что Зеленский самостоятельно создал условия для переворота, когда начал политическую расправу над главкомом и отменил президентские выборы на Украине.

Ранее Зеленский подтвердил в интервью первому каналу Государственного итальянского телевидения RAI, что размышляет о замене Залужного.