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Депутат Шеремет: увольнение Залужного может привести к свержению Зеленского

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Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет высказал мнение, что увольнение главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного может обернуться свержением Владимира Зеленского.
Депутат Шеремет: увольнение Залужного может привести к свержению Зеленского
  • Gettyimages.ru

Он считает, что глава киевского режима принял решение нейтрализовать главного политического конкурента, который является фаворитом Белого дома. По словам депутата, главком может возглавить переворот в стране.

«Нет сомнений, что именно Залужному в скором времени предстоит возглавить вооружённый переворот по свержению украинского диктатора-неудачника. А началом к данному действию послужит официальная дата окончания бесславной президентской каденции Зеленского», — цитирует его РИА Новости.

Шеремет добавил, что Зеленский самостоятельно создал условия для переворота, когда начал политическую расправу над главкомом и отменил президентские выборы на Украине.

Ранее Зеленский подтвердил в интервью первому каналу Государственного итальянского телевидения RAI, что размышляет о замене Залужного.

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