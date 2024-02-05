Депутат Шеремет: увольнение Залужного может привести к свержению Зеленского
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Он считает, что глава киевского режима принял решение нейтрализовать главного политического конкурента, который является фаворитом Белого дома. По словам депутата, главком может возглавить переворот в стране.
«Нет сомнений, что именно Залужному в скором времени предстоит возглавить вооружённый переворот по свержению украинского диктатора-неудачника. А началом к данному действию послужит официальная дата окончания бесславной президентской каденции Зеленского», — цитирует его РИА Новости.
Шеремет добавил, что Зеленский самостоятельно создал условия для переворота, когда начал политическую расправу над главкомом и отменил президентские выборы на Украине.
Ранее Зеленский подтвердил в интервью первому каналу Государственного итальянского телевидения RAI, что размышляет о замене Залужного.