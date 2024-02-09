Медведев: глядя на биографию Сырского, испытываешь чувство ненависти и омерзения
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
По словам Медведева, ранее Сырский был советским русским офицером, а стал «бандеровским предателем».
Он, как отметил зампред Совбеза России, «нарушил присягу и служит нацистам, уничтожая своих близких».
Ранее в Politico заявили, что в ВСУ Сырского за большие потери называют Мясник и Генерал 200.
Также журналист RT Константин Придыбайло сообщил, что Сырский участвовал в праздновании Дня России в 2013 году.