Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что, глядя на биографию нового главкома ВСУ Александра Сырского, испытываешь чувство ненависти, презрения и омерзения.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

По словам Медведева, ранее Сырский был советским русским офицером, а стал «бандеровским предателем».

Он, как отметил зампред Совбеза России, «нарушил присягу и служит нацистам, уничтожая своих близких».

Ранее в Politico заявили, что в ВСУ Сырского за большие потери называют Мясник и Генерал 200.

Также журналист RT Константин Придыбайло сообщил, что Сырский участвовал в праздновании Дня России в 2013 году.