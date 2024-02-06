RT в Telegram
Подпишись

«Погоды не сделают»: как Нидерланды увеличивают количество обещанных Киеву истребителей F-16

Нидерланды намерены передать Украине ещё шесть истребителей F-16

Короткая ссылка
Александр Карпов
Нидерланды намерены поставить Украине дополнительно шесть истребителей F-16. Об этом сообщила глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен. Таким образом, общее количество истребителей, обещанных Киеву, составит 24 машины. В Киеве заявили, что истребители F-16 для Украины будут поставляться с ракетами дальностью до 500 км. Военные эксперты отмечают, что заявления о передаче F-16 по-прежнему политические и Киев так и не получил ни одной партии этих машин.
«Погоды не сделают»: как Нидерланды увеличивают количество обещанных Киеву истребителей F-16
  • Владимир Зеленский и нидерландский премьер Марк Рютте осматривают F-16
  • AP
  • © Peter Dejong

Нидерланды подготовят ещё шесть истребителей F-16 для последующей передачи Украине. Об этом сообщила глава Минобороны страны Кайса Оллонгрен.

«Министерство обороны Нидерландов готовит 6 дополнительных истребителей F-16 для передачи Украине, что доведёт общее число F-16 до 24. Превосходство Украины в воздухе имеет принципиальное значение для противодействия российской агрессии», — написала она в социальной сети X (бывший Twitter).

В Минобороны страны проинформировали, что эти F-16 ранее предназначались для продажи компании Draken International, однако сделка была отменена, что позволило правительству Нидерландов взять на себя дополнительные обязательства перед Киевом.

В то же время на Украине заявили, что истребители F-16 будут поставляться с ракетами дальностью 300—500 км. В частности, об этом заявил командующий Объединёнными силами ВСУ Сергей Наев. О каких именно ракетах идёт речь, он не уточнил.

Вопрос поставок

Напомним, Киев требовал от стран Запада передачи ему боевых самолётов с начала спецоперации РФ. Однако долгое время страны западного блока исключали такой сценарий. В мае 2023 года президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не будет препятствовать реэкспорту американских F-16 на Украину.

После этого о намерении передать Киеву эти самолёты заявили несколько европейских стран. Дания пообещала передать Киеву 19 истребителей F-16, а Нидерланды первоначально заявили о намерении отправить на Украину 18 таких самолётов. Также о передаче истребителей заявили в Бельгии, однако это произойдёт не ранее 2025 года.

  • Нидерландские F-16
  • Gettyimages.ru
  • © Horacio Villalobos/Corbis

Стоит отметить, что Нидерланды не уточняли, когда именно Киев получит от них истребители (украинская сторона должна выполнить для этого ряд условий), а сроки поставок из Дании несколько раз переносились.

В Киеве задержки и неопределённость в сроках объяснили тем, что если на Украину будет поставлена крупная партия истребителей, то её сразу уничтожат ВС РФ. В частности, об этом 20 января в интервью украинскому изданию «Фокус» заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Также по теме
Министр обороны Украины Алексей Резников / уничтоженная западная бронетехника «Предложение присылать побольше»: Резников заявил о превращении Украины в испытательный полигон для оружия Запада
Украина стала идеальным полигоном для мировой военной промышленности, заявил министр обороны страны Алексей Резников. Он отметил, что...

«Ну, они уже же готовы, ну, вон президент говорил с их главой правительства страны. Они сказали: «готовы передать». Чего не берём? Вот чего мы не берём F-16, чтобы их поставить где-то там и сделать хорошей мишенью?», — сказал он.

Схожая ситуация и с ракетами для систем ПВО, отметил представитель Воздушных сил ВСУ.

«Мы не можем сразу у них взять огромное количество ракет и хранить их где-то там рядом. Вы понимаете, что враг рано или поздно узнает ту информацию. Разведка, к сожалению, у них работает. Нет такого большого смысла размещать здесь большие склады с боеприпасами, чтобы они по ним целились», — сказал он.

По его словам, Украина получит истребители, когда для этого будет готова необходимая инфраструктура, обслуживающий персонал и лётный состав.

В то же время западные страны рассчитывают передать Киеву первые истребители F-16 и технику для их обслуживания в текущем году. Об этом 23 января по итогам заседания контактной группы по поставкам Украине оружия и техники заявила помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер.

«Наша цель — обеспечить Украине первоначальную оперативную готовность в рамках её программы F-16 в 2024 году, что включает в себя подготовленных пилотов, платформы, а также подготовленных технических специалистов, инфраструктуру, запасные части и боеприпасы», — приводит её слова издание Air & Space Forces Magazine.

В России скептически оценивают перспективы использования истребителей F-16 украинской стороной. Так, летом 2023 года президент России Владимир Путин подчеркнул, что в случае поставок этих самолётов ВСУ они будут гореть так же, как и другое западное вооружение.

«Они (танки Leopard. — RT) горят. Так же будут гореть и F-16. Сомнений в этом нет», — заявил президент, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

В свою очередь в ноябре прошлого года глава Минобороны Сергей Шойгу отметил, что переданные киевскому режиму F-16 могут быть уничтожены российскими средствами ПВО в течение 20 дней.

«События нет»

В комментарии RT военный эксперт Юрий Лямин назвал решение Нидерландов передать Киеву дополнительные F-16 ожидаемым.

«У них есть значительное количество истребителей F-16, так что это не самое неожиданное решение. Нидерланды — одни из самых последовательных поставщиков вооружений для Киева. Страна не очень большая, но они передавали украинской стороне самые различные вооружения и технику», — рассказал эксперт.

  • F-16 нидерландских ВВС
  • Gettyimages.ru
  • © C. Van Grinsven/SOPA Images/LightRocket

Потенциально самолёты F-16 могут быть оснащены ракетами AGM-158 JASSM, считает Юрий Лямин.

«Можно предположить, что речь идёт о ракетах «воздух-земля» AGM-158. Их дальность как раз составляет около 400 км. Украина просила предоставить ракеты такой дальности, чтобы наносить удары вглубь — по нашим объектам, и у США они есть в достаточных количествах», — добавил эксперт.

Также по теме
«Бук-М3» «Надёжный щит»: Минобороны показало работу ЗРК «Бук-М3» в зоне СВО
Минобороны России показало работу зенитных комплексов «Бук-М3» в зоне проведения СВО. Экипаж ЗРК осуществил пуск ракеты и поразил...

Вооружённые силы РФ смогут бороться с такими воздушными целями, как истребители F-16 и ракеты JASSM, однако они будут представлять определённую опасность для российских военных, отметил Юрий Лямин.

«Эти самолёты и ракеты чудо-оружием не являются, наши средства ПВО могут с ними бороться. Для Украины коренного перелома в боевых действиях они не создадут. Такие поставки лишь в определённом смысле восполнят их возможности, учитывая потери, которые ВСУ понесли в 2023 году», — сказал специалист.

В свою очередь, военный обозреватель Александр Хроленко считает, что все заявления стран Европы о передаче Киеву боевых самолётов имеют только политическое измерение.

«Кто-то что-то заявляет, но события нет. В реальности поставок нет. Говорится о дополнительных поставках F-16, но к чему они являются дополнением, если не получены основные заявленные партии? Пока F-16 действительно не появились на Украине, обсуждать нечего», — заметил собеседник RT.

По мнению Александра Хроленко, на сегодня вероятность появления F-16 в зоне спецоперации на Украине мала.

«F-16 — это американский истребитель. Ранее на Украину прислали 31 танк Abrams. Появились ли они на линии фронта? Нет. Такая же история будет и с этими самолётами. США не хотят подрывать авторитет своего ВПК. Поэтому самолёты не направляют самостоятельно, а чужими руками и подержанные. Если их будут сбивать, это подорвёт их статус. Кроме того, всем понятно, что даже 50 самолётов F-16 на украинском театре погоды не сделают. Киеву передают технику, которая готовилась к списанию. Она не идёт ни в какое сравнение с современными российскими истребителями», — заключил военный обозреватель.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить