«Погоды не сделают»: как Нидерланды увеличивают количество обещанных Киеву истребителей F-16

Нидерланды намерены поставить Украине дополнительно шесть истребителей F-16. Об этом сообщила глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен. Таким образом, общее количество истребителей, обещанных Киеву, составит 24 машины. В Киеве заявили, что истребители F-16 для Украины будут поставляться с ракетами дальностью до 500 км. Военные эксперты отмечают, что заявления о передаче F-16 по-прежнему политические и Киев так и не получил ни одной партии этих машин.

Нидерланды подготовят ещё шесть истребителей F-16 для последующей передачи Украине. Об этом сообщила глава Минобороны страны Кайса Оллонгрен.

«Министерство обороны Нидерландов готовит 6 дополнительных истребителей F-16 для передачи Украине, что доведёт общее число F-16 до 24. Превосходство Украины в воздухе имеет принципиальное значение для противодействия российской агрессии», — написала она в социальной сети X (бывший Twitter).

В Минобороны страны проинформировали, что эти F-16 ранее предназначались для продажи компании Draken International, однако сделка была отменена, что позволило правительству Нидерландов взять на себя дополнительные обязательства перед Киевом.

В то же время на Украине заявили, что истребители F-16 будут поставляться с ракетами дальностью 300—500 км. В частности, об этом заявил командующий Объединёнными силами ВСУ Сергей Наев. О каких именно ракетах идёт речь, он не уточнил.

Вопрос поставок

Напомним, Киев требовал от стран Запада передачи ему боевых самолётов с начала спецоперации РФ. Однако долгое время страны западного блока исключали такой сценарий. В мае 2023 года президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не будет препятствовать реэкспорту американских F-16 на Украину.

После этого о намерении передать Киеву эти самолёты заявили несколько европейских стран. Дания пообещала передать Киеву 19 истребителей F-16, а Нидерланды первоначально заявили о намерении отправить на Украину 18 таких самолётов. Также о передаче истребителей заявили в Бельгии, однако это произойдёт не ранее 2025 года.

Нидерландские F-16

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© Horacio Villalobos/Corbis

Стоит отметить, что Нидерланды не уточняли, когда именно Киев получит от них истребители (украинская сторона должна выполнить для этого ряд условий), а сроки поставок из Дании несколько раз переносились.

В Киеве задержки и неопределённость в сроках объяснили тем, что если на Украину будет поставлена крупная партия истребителей, то её сразу уничтожат ВС РФ. В частности, об этом 20 января в интервью украинскому изданию «Фокус» заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

«Ну, они уже же готовы, ну, вон президент говорил с их главой правительства страны. Они сказали: «готовы передать». Чего не берём? Вот чего мы не берём F-16, чтобы их поставить где-то там и сделать хорошей мишенью?», — сказал он.

Схожая ситуация и с ракетами для систем ПВО, отметил представитель Воздушных сил ВСУ.

«Мы не можем сразу у них взять огромное количество ракет и хранить их где-то там рядом. Вы понимаете, что враг рано или поздно узнает ту информацию. Разведка, к сожалению, у них работает. Нет такого большого смысла размещать здесь большие склады с боеприпасами, чтобы они по ним целились», — сказал он.

По его словам, Украина получит истребители, когда для этого будет готова необходимая инфраструктура, обслуживающий персонал и лётный состав.

В то же время западные страны рассчитывают передать Киеву первые истребители F-16 и технику для их обслуживания в текущем году. Об этом 23 января по итогам заседания контактной группы по поставкам Украине оружия и техники заявила помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер.

«Наша цель — обеспечить Украине первоначальную оперативную готовность в рамках её программы F-16 в 2024 году, что включает в себя подготовленных пилотов, платформы, а также подготовленных технических специалистов, инфраструктуру, запасные части и боеприпасы», — приводит её слова издание Air & Space Forces Magazine.

В России скептически оценивают перспективы использования истребителей F-16 украинской стороной. Так, летом 2023 года президент России Владимир Путин подчеркнул, что в случае поставок этих самолётов ВСУ они будут гореть так же, как и другое западное вооружение.

«Они (танки Leopard. — RT) горят. Так же будут гореть и F-16. Сомнений в этом нет», — заявил президент, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

В свою очередь в ноябре прошлого года глава Минобороны Сергей Шойгу отметил, что переданные киевскому режиму F-16 могут быть уничтожены российскими средствами ПВО в течение 20 дней.

«События нет»

В комментарии RT военный эксперт Юрий Лямин назвал решение Нидерландов передать Киеву дополнительные F-16 ожидаемым.

«У них есть значительное количество истребителей F-16, так что это не самое неожиданное решение. Нидерланды — одни из самых последовательных поставщиков вооружений для Киева. Страна не очень большая, но они передавали украинской стороне самые различные вооружения и технику», — рассказал эксперт.

F-16 нидерландских ВВС

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© C. Van Grinsven/SOPA Images/LightRocket

Потенциально самолёты F-16 могут быть оснащены ракетами AGM-158 JASSM, считает Юрий Лямин.

«Можно предположить, что речь идёт о ракетах «воздух-земля» AGM-158. Их дальность как раз составляет около 400 км. Украина просила предоставить ракеты такой дальности, чтобы наносить удары вглубь — по нашим объектам, и у США они есть в достаточных количествах», — добавил эксперт.

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Вооружённые силы РФ смогут бороться с такими воздушными целями, как истребители F-16 и ракеты JASSM, однако они будут представлять определённую опасность для российских военных, отметил Юрий Лямин.

«Эти самолёты и ракеты чудо-оружием не являются, наши средства ПВО могут с ними бороться. Для Украины коренного перелома в боевых действиях они не создадут. Такие поставки лишь в определённом смысле восполнят их возможности, учитывая потери, которые ВСУ понесли в 2023 году», — сказал специалист.

В свою очередь, военный обозреватель Александр Хроленко считает, что все заявления стран Европы о передаче Киеву боевых самолётов имеют только политическое измерение.

«Кто-то что-то заявляет, но события нет. В реальности поставок нет. Говорится о дополнительных поставках F-16, но к чему они являются дополнением, если не получены основные заявленные партии? Пока F-16 действительно не появились на Украине, обсуждать нечего», — заметил собеседник RT.

По мнению Александра Хроленко, на сегодня вероятность появления F-16 в зоне спецоперации на Украине мала.

«F-16 — это американский истребитель. Ранее на Украину прислали 31 танк Abrams. Появились ли они на линии фронта? Нет. Такая же история будет и с этими самолётами. США не хотят подрывать авторитет своего ВПК. Поэтому самолёты не направляют самостоятельно, а чужими руками и подержанные. Если их будут сбивать, это подорвёт их статус. Кроме того, всем понятно, что даже 50 самолётов F-16 на украинском театре погоды не сделают. Киеву передают технику, которая готовилась к списанию. Она не идёт ни в какое сравнение с современными российскими истребителями», — заключил военный обозреватель.