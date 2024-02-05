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В ВСУ утверждают, что Киев получит F-16 с ракетами дальностью 300—500 км

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Командующий объединёнными силами ВСУ Сергей Наев заявил, что Украина получит истребители американского производства F-16 вместе с ракетами дальностью до 500 километров.
В ВСУ утверждают, что Киев получит F-16 с ракетами дальностью 300—500 км
  • Gettyimages.ru

«В дальнейших пакетах военной помощи Украина ждёт самолёты F-16 и ракеты с дальностью поражения целей в 300—500 километров, что позволит силам обороны Украины добиться ещё больших успехов на поле боя», — цитирует его украинское агентство УНИАН.

СМИ отметило, что пока сложно сказать, о каких ракетах говорит Наев, поскольку истребители являются универсальной платформой для широкого спектра вооружений, этим и объясняется его популярность.

Скорее всего, говорится в публикации, речь идёт о крылатых ракетах класса «воздух — поверхность» типа AGM-158 JASSM, а не «воздух — воздух».

Ранее советник командования украинских воздушных сил Юрий Игнат заявил, что Киеву готовы передать F-16, но инфраструктура не готова.

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