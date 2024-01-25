В ВСУ заявили, что Киеву готовы передать F-16, но инфраструктура не готова
- Gettyimages.ru
Соответствующее заявление он сделал в эфире украинского телемарафона.
«Партнёры готовы предоставлять нам технику. Вопрос: всё ли готово, чтобы она работала на Украине?» — цитирует его РИА Новости.
По словам Игната, для использования F-16 должны быть готовы пилоты, инфраструктура и инженеры.
Ранее в Пентагоне заявили, что Запад рассчитывает предоставить Украине первые истребители F-16 и мощности для их обслуживания в 2024 году.