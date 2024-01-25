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В ВСУ заявили, что Киеву готовы передать F-16, но инфраструктура не готова

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Советник командования украинских воздушных сил Юрий Игнат заявил, что западные партнёры готовы передать Украине истребители F-16, однако для их получения и боевого применения ещё не всё готово.
В ВСУ заявили, что Киеву готовы передать F-16, но инфраструктура не готова
  • Gettyimages.ru

Соответствующее заявление он сделал в эфире украинского телемарафона.

«Партнёры готовы предоставлять нам технику. Вопрос: всё ли готово, чтобы она работала на Украине?» — цитирует его РИА Новости.

По словам Игната, для использования F-16 должны быть готовы пилоты, инфраструктура и инженеры.

Ранее в Пентагоне заявили, что Запад рассчитывает предоставить Украине первые истребители F-16 и мощности для их обслуживания в 2024 году.

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