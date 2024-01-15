«Чудес не бывает»: почему на Украине заговорили о сложности содержания западных истребителей F-16

Украине будет весьма затруднительно содержать самолёты F-16 наряду с советскими истребителями, заявил во время телемарафона советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, в среднем у стран на вооружении один, максимум два типа самолётов, а у Украины их четыре, что создаёт сложности в обслуживании. Кроме того, ряд европейских стран в 2023 году объявили о намерении передать Киеву истребители F-16 — это будет уже пятый тип самолётов. При этом сроки поставок этих машин постоянно переносятся. Украина не готова к использованию западных самолётов и не сможет наверстать отставание в формировании эффективных воздушных сил, считают военные эксперты.

Украине будет весьма затруднительно содержать западные истребители F-16 вместе с самолётами советского и российского производства, заявил во время телемарафона советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

«Вы видите разные страны, которые имеют один, максимум два типа самолётов на вооружении. У нас на сегодня четыре типа советских самолётов. Мы ещё хотим брать западный F-16 и так далее. Это всё будет очень сложно — содержать и эксплуатировать различные типы авиационной техники», — приводит его слова агентство УНИАН.

И эта ситуация усложнится, заявил Игнат, если, кроме F-16, украинской стороне передадут ещё и шведские истребители Gripen.

Затянувшиеся поставки

Напомним, с самого начала специальной военной операции Киев требовал от своих западных спонсоров истребители, однако долгое время Запад исключал такую возможность. Позднее позицию по этому вопросу изменили США: в мае 2023 года Джо Байден заявил, что Вашингтон не будет возражать против реэкспорта американских истребителей F-16 на Украину. После этого Дания, Нидерланды и Бельгия пообещали передать Киеву эти самолёты из своих авиационных парков, а ряд других стран НАТО занялись обучением и подготовкой украинского лётного состава.

Истребитель F-16

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Однако процесс передачи Киеву F-16 всё время затягивается. Так, в октябре 2023 года министр обороны Бельгии Людивин Дедондер заявила, что несколько истребителей Брюссель отправит Украине только в 2025 году. При этом количество самолётов, по её словам, будет зависеть от того, сколько новых F-35 на замену им получит сама Бельгия.

При этом ранее премьер страны Александр Де Кроо сообщил, что по бельгийским стандартам имеющиеся у страны F-16 практически исчерпали свой эксплуатационный ресурс.

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В свою очередь, Нидерланды заявили о готовности поставить Украине 18 таких истребителей. Об этом 23 декабря сообщил уходящий с поста премьер-министр страны Марк Рютте. Он не уточнил, когда именно киевский режим получит голландские F-16, но добавил, что для этого Украина должна выполнить ряд условий, включая требования к личному составу и инфраструктуре.

Дания пообещала передать Киеву 19 истребителей F-16. В августе прошлого года, когда Зеленский приезжал в Копенгаген, премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что украинская сторона получит их к началу 2024 года. Но в октябре министр обороны этой скандинавской страны Троэльс Лунд Поульсен сказал, что первые истребители Киев, возможно, получит в марте — апреле 2024-го. Однако в начале года выяснилось, что и этот срок переносится: 6 января датское издание Berlingske со ссылкой на Минобороны страны сообщило, что поставка Украине принадлежащих Дании самолётов F-16 задержится на шесть месяцев.

В датском оборонном ведомстве журналистам Berlingske пояснили, что передача машин зависит от выполнения украинской стороной ряда условий, среди которых прохождение лётчиками программы обучения и создание в стране необходимой логистики и инфраструктуры для обслуживания F-16. При этом в ведомстве не уточнили, какие именно условия пока не выполнены украинской стороной.

Стоит отметить, что ранее, в августе 2023 года, премьер-министр Фредериксен сообщила, что для обучения пилотированию в Данию прибыли более 70 украинских военных.

«Вершина пирамиды»

Украинским вооружённым силам будет затруднительно эксплуатировать западные самолёты наряду с советскими и российскими, если Запад не будет оказывать им значительную поддержку, считает военный эксперт полковник в отставке Михаил Ходарёнок.

«Естественно, при таком «разнообразии» парка самолётов добавить в него ещё один будет затруднительно. Это можно будет сделать, только если со стороны Запада будет оказана большая поддержка в техническом сопровождении», — заметил эксперт в комментарии RT.

Истребитель F-16

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Однако слова представителя ВСУ о неизбежном переходе на западную авиационную технику — правда, так как у украинской промышленности нет возможности производить собственные боевые самолёты, сказал Михаил Ходарёнок.

«Другого пути у них фактически нет. Даже в благополучные советские времена на Украине производились в основном военно-транспортные самолёты и вертолёты. Истребители, штурмовики и боевые вертолёты там не делали. Промышленный потенциал Украины был велик, но исторически так сложилось, что почти все КБ и научно-исследовательские учреждения, которые разрабатывали боевые самолёты, располагались в Москве. Кроме того, у Украины просто нет возможности производить сложную западную технику», — пояснил собеседник RT.

Сейчас остаётся открытым вопрос, сколько F-16 на самом деле получит Киев, так как западные страны совершенно очевидно не спешат передавать их в пользование наспех обученному лётному составу и техническому персоналу, добавил Ходарёнок.

Как пояснил в беседе с RT главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров, Украина не сможет эксплуатировать истребители F-16 на своей территории без прямого участия специалистов из стран НАТО.

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«Много говорят о том, что сейчас идёт процесс подготовки лётчиков, но это только вершина пирамиды. Для ремонта и обслуживания техники необходимы специалисты, поставка запчастей, ремонтная база, большая и сложная инфраструктура. Под каждую модель самолёта нужно создавать отдельную инфраструктуру и готовить специалистов, на что у Украины попросту нет времени», — подчеркнул эксперт.

Авиационные силы создаются годами, их нельзя просто купить под ключ, добавил Роман Гусаров.

«Сегодня любая боевая машина — очень сложный комплекс, и за несколько месяцев стать первоклассным пилотом невозможно. Тем более подготовить инженерный состав и ремонтную базу. Это значительно дороже, чем купить сам истребитель. Можно теоретически эксплуатировать самолёты с польских аэродромов, где существуют инфраструктура и специалисты, но тогда Варшава станет стороной конфликта... Можно направить на Украину специалистов стран НАТО, но опять же встаёт вопрос: если всё принадлежит НАТО, то, по сути, альянс вступает в конфликт, воюя уже не руками Украины, а самостоятельно», — пояснил специалист.

Процесс перехода на западные технологии занимает очень много времени, добавил Роман Гусаров. Что же касается F-16, то сам по себе этот самолёт уже далеко не новый, страны Европы передают Киеву машины с большим количеством лётных часов и износа, которые фактически шли на списание и утилизацию, добавил эксперт.

«Украина не получит никакого преимущества в воздухе. Ей передадут устаревшие самолёты и устаревшие технологии. В чём тогда перспектива перехода на западные стандарты? Киев поставил себя в такое положение, что российские технологии он уже не получит, а какие ещё есть? На сегодняшний день Украина отстаёт настолько, что уже не догонит ни Россию, ни Запад — в авиации они безнадёжно отстали», — сказал Гусаров.

Но вступать в прямой конфликт с Россией, отправляя свои F-16 с европейских аэродромов или посылая своих специалистов на Украину, страны НАТО не готовы, отметил аналитик.

«Тянет Запад с передачей самолётов именно по этой причине, потому что все всё понимают: чудес не бывает. Перегнать самолёты и обучить два десятка пилотов недостаточно. Также Запад не спешит передавать свои самолёты Украине, потому что понимает, что перелома на поле боя всё равно не будет, поскольку эти машины объективно уступают российской технике. Но для поддержания боевого духа ВСУ и с целью мотивировать население для дальнейшего ведения боевых действий муссирование темы передачи Киеву F-16 продолжится», — резюмировал Гусаров.