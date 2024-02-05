Нидерланды готовят шесть истребителей F-16 к поставке Киеву

Нидерланды поставят Киеву шесть истребителей F-16, общее число обещанных самолётов составит 24.

Об этом в своём аккаунте в соцсети X заявила министр обороны страны Кайса Оллонгрен.

Отмечается, что Нидерланды готовят шесть F-16, чтобы поставить их Украине.

«Таким образом, в общей сложности будет поставлено 24 истребителя, как и было обещано ранее», — рассказала Оллонгрен.

Ранее в МИД России заявили, что поставки Нидерландами на Украину истребителей F-16 не окажут какого-либо влияния на ход специальной военной операции.

До этого в ВСУ заявили, что для передачи Киеву истребителей F-16 должны быть готовы пилоты, инфраструктура и инженеры.

Опрошенные RT аналитики прокомментировали заявление командующего объединёнными силами ВСУ Сергея Наева о том, что Украина получит истребители американского производства F-16 вместе с ракетами дальностью до 500 км.