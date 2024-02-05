Нидерланды готовят шесть истребителей F-16 к поставке Киеву
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Об этом в своём аккаунте в соцсети X заявила министр обороны страны Кайса Оллонгрен.
Отмечается, что Нидерланды готовят шесть F-16, чтобы поставить их Украине.
«Таким образом, в общей сложности будет поставлено 24 истребителя, как и было обещано ранее», — рассказала Оллонгрен.
Ранее в МИД России заявили, что поставки Нидерландами на Украину истребителей F-16 не окажут какого-либо влияния на ход специальной военной операции.
До этого в ВСУ заявили, что для передачи Киеву истребителей F-16 должны быть готовы пилоты, инфраструктура и инженеры.
Опрошенные RT аналитики прокомментировали заявление командующего объединёнными силами ВСУ Сергея Наева о том, что Украина получит истребители американского производства F-16 вместе с ракетами дальностью до 500 км.