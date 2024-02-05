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Аналитики объяснили, возможны ли поставки F-16 Украине в ближайшее время

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RT
Опрошенные RT аналитики прокомментировали заявление командующего объединёнными силами ВСУ Сергея Наева о том, что Украина получит истребители американского производства F-16 вместе с ракетами дальностью до 500 км.
Аналитики объяснили, возможны ли поставки F-16 Украине в ближайшее время
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«Если лётчика можно переучить за несколько месяцев (хотя это очень трудно на самом деле), сейчас проходят переподготовку какие-то экипажи, но обеспечить обслуживание этих самолётов на украинских аэродромах будет ещё сложнее. Примерно на один самолёт должно приходиться по 30—40 техников. В более далёкой перспективе, наверное, это будет более реально. Такие поставки в конце года, возможно, будут. Но они ничего не меняют», — пояснил директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин.

По мнению военного эксперта журнала «Арсенал Отечества» Дмитрия Дрозденко, главная проблема — это сам F-16, то есть подготовка экипажей и подготовка мест эксплуатации.

«Дания, Нидерланды и потенциально Норвегия перевооружаются на F-35. То есть отдать свои модификации C/D, достаточно возрастные, в принципе, для них особых проблем не представляет. Вопрос с базированием, потому что точки на территории Украины будут поражаться, тем более что уже наносились удары по потенциальному аэродрому в Ивано-Франковске и так далее. Потенциальное базирование — это, наверное, всё-таки Румыния… А так, конечно, ничего хорошего в этом нет, и, скорее всего, моё мнение, как и раньше, что за ручками будут сидеть иностранные пилоты», — заключил собеседник RT.

Ранее Наев заявил, что Украина получит истребители американского производства F-16 вместе с ракетами дальностью до 500 км.

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