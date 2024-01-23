Групповой удар высокоточным оружием большой дальности: ВС России поразили предприятия ВПК Украины

Российские военные утром 23 января нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам ВПК Украины, производящим ракеты и комплектующие к ним, боеприпасы, а также взрывчатые вещества. Как отметили в ведомстве, все цели были успешно поражены. Наряду с этим ВС России нанесли удар по пункту управления оперативно-тактической группы ВСУ «Лиман».

В Минобороны России заявили о групповом ударе по объектам на Украине, выполненном утром 23 января.

«Нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования по объектам военно-промышленного комплекса Украины, производящим ракеты и комплектующие к ним, боеприпасы, а также взрывчатые вещества», — заявили в ведомстве.

Как подчеркнули в МО РФ, цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.

Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в ряде городов страны, в том числе в Киеве и Харькове. Как сообщила Киевская городская военная администрация, воздушная тревога 23 января продлилась два с половиной часа. В свою очередь, в «Укрэнерго» заявили, что в результате взрывов есть повреждения сетей в Днепропетровской и Харьковской областях.

По данным канала «Военная хроника», в Харьковской области был нанесён удар по расположению наёмников.

«По ракетному удару в Харькове и области. Источники Военной хроники сообщают, что в Салтовке прилетело по расположению наёмников. Скорее всего, опять французы», — говорится в материале.

При этом отмечается, что украинские силы ПВО «отработали по девятиэтажке и пятиэтажке».

Как сообщил ТАСС со ссылкой на представителей экстренных служб, жилые дома в Харькове получили повреждения в результате работы украинской ПВО.

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«Украинская сторона вновь пытается подменять понятия, выдавая разрушения жилых домов за работу российской армии. Но люди видят и знают, куда летят российские ракеты и куда приземляются украинские после работы системы ПВО — именно она разрушила дома горожан», — цитирует ТАСС собеседника.

Обстановка на направлениях СВО

Российские военные на Купянском направлении отразили шесть атак штурмовых групп 32, 66, 81-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка, Табаевка (Харьковская область) и Макеевка (ЛНР).

ВСУ потеряли до 45 военнослужащих, два автомобиля, а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

На Краснолиманском направлении подразделения группировки «Центр» при поддержке артиллерии улучшили положение по переднему краю. За сутки отражены четыре атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ и 5-й бригады Нацгвардии Украины в районах н. п. Ямполовка (ДНР), Червоная Диброва (ЛНР), а также Серебрянского лесничества. Потери противника составили свыше 220 военнослужащих, танк, четыре автомобиля и два орудия Д-20.

На Донецком направлении благодаря слаженным действиям подразделений группировки «Юг» во взаимодействии с авиацией и артиллерией поражены живая сила и техника 28, 58, 93-й механизированных, 81-й аэромобильной, 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах Курдюмовки, Григоровки и Андреевки (ДНР).

По оценкам МО РФ, противник потерял свыше 280 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, две боевые машины пехоты, шесть автомобилей, гаубицу Д-30, а также станцию РЭБ «Анклав-Н».

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» ударили по формированиям 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе н. п. Новомихайловка (ДНР). Противник потерял более 105 военнослужащих, семь автомобилей, а также САУ «Акация».

На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск во взаимодействии c авиацией и артиллерией поразили живую силу и технику 65-й, 118-й механизированных, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах н. п. Работино, Нестерянка и Пятихатки (Запорожская область). Противник потерял до 55 военнослужащих, танк, три пикапа и орудие Д-30.

На Херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения подразделений ВСУ на правом берегу Днепра ВСУ потеряли до 50 военнослужащих, два автомобиля и две САУ «Гвоздика».

Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили пункт управления оперативно-тактической группы ВСУ «Лиман», а также живую силу и военную технику в 147 районах. Средства ПВО уничтожили 56 украинских беспилотников, а также один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.