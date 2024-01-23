Песков: удары по объектам ВСУ не являются ответом на теракт ВСУ в Донецке

Удар российских Вооружённых сил по объектам на Украине 23 января не является ответом на теракт ВСУ в Донецке, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Журналисты спросили у представителя Кремля, можно ли считать удар ответом на теракт в Донецке.

«Нет, нельзя. Мы продолжаем нашу специальную военную операцию, и наши военные не бьют по социальным объектам и по жилым кварталам, и не бьют по мирному населению, в отличие от киевского режима. Это то, что кардинально отличает наших военных от военных киевского режима», — сказал Песков.

Военная хроника ранее сообщила о массированном ракетном ударе по объектам на Украине. По данным мониторинговых каналов, взрывы раздаются в Харьковской области, Сумах, Павлограде и Днепропетровске, а также в Киевской области и Житомире.

Перед этим сигналы воздушной тревоги включились на всей территории Украины.