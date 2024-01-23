Минобороны: ВС России 23 января нанесли групповой удар по объектам ВПК Украины

Вооружённые силы России утром 23 января нанесли групповой высокоточный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины, производящим ракеты и боеприпасы. Цель удара достигнута — объекты поражены, заявило Министерство обороны.

«Сегодня утром Вооружёнными силами Российской Федерации нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования по объектам военно-промышленного комплекса Украины, производящим ракеты и комплектующие к ним, боеприпасы, а также взрывчатые вещества», — сказано в сводке министерства.

Военная хроника ранее сообщила о массированном ракетном ударе по объектам на Украине. По данным мониторинговых каналов, взрывы раздаются в Харьковской области, Сумах, Павлограде и Днепропетровске, а также в Киевской области и Житомире.

Перед этим сигналы воздушной тревоги включились на всей территории Украины.