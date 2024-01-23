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При поддержке артиллерии: в группировке «Запад» заявили об отражении девяти атак ВСУ на Купянском направлении

Бойцы группировки «Запад» отразили девять атак штурмовых групп ВСУ

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Сергей Гусаров
Военнослужащие группировки «Запад» отразили девять атак штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении, заявили в пресс-центре объединения. Наряду с этим расчёт «Гиацинт-С» группировки уничтожил гаубицу М777 американского производства. На Южно-Донецком направлении ВС РФ нанесли поражение живой силе и уничтожили несколько единиц техники, применив артиллерию и барражирующие боеприпасы «Ланцет».
При поддержке артиллерии: в группировке «Запад» заявили об отражении девяти атак ВСУ на Купянском направлении
  • © Минобороны РФ

Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский заявил, что в районах населённых пунктов Макеевка, Синьковка и Новоегоровка на Купянском направлении при поддержке артиллерии отражено девять атак штурмовых групп 32, 60, 66, 81-й механизированных и 68-й егерской бригад.

Наряду с этим в ходе контрбатарейной борьбы расчёт 152-мм самоходной пушки 2С5 «Гиацинт-С» уничтожил 155-мм гаубицу М777 американского производства в районе Песчаного.

По оценкам российских военных, ВСУ потеряли в секторе до 180 военнослужащих, пять танков, две боевые бронированные машины, два пикапа, 152-мм гаубицу 2А65 «Мста-Б», 122-мм орудие Д-30 и 100-мм противотанковую пушку МТ-12.

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев заявил, что на Южно-Донецком направлении поражена живая сила 31-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригады и 105-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Старомайорского, Новомихайловки и Приютного.

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Наряду с этим при помощи артиллерии, барражирующих боеприпасов «Ланцет» и FPV-дронов уничтожены две самоходные артиллерийские установки «Акация» в районах Шахтёрского и Времевки, а также буксируемая гаубица Д-20 и три автомобиля.

В пресс-службе Минобороны РФ также рассказали, что военные инженеры группировки «Запад» проделали проходы в минно-взрывных заграждениях на Купянском направлении.

«Наши сапёры ведут работу по разминированию местности от мин советского производства, а также от взрывоопасных предметов, установленных на неизвлекаемость. Такие предметы опасны для нашей пехоты и бронетехники. Работа очень важная. Зачастую инженерам приходится работать на переднем крае на удалении до 300—400 м от противника, на их минных полях», — приводит МО слова командира инженерно-сапёрного взвода с позывным Дальний.

По его словам, все мины успешно снимаются или уничтожаются накладными зарядами. Кроме того, российские инженерно-сапёрные подразделения работают дистанционно, применяя установки УР-83П и УР-77.

Как отметили в МО, при отступлении боевики ВСУ не только минируют окопы и блиндажи, но и разбрасывают различные мины-сюрпризы в виде радиостанций, магазинов от стрелкового оружия и личных вещей.

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Кроме того, в МО рассказали, что расчёты операторов FPV-дронов группировки «Восток» уничтожили два опорных пункта, пикап и группу пехоты ВСУ на Южно-Донецком направлении.

Наряду с этим разведчики армейского корпуса группировки вскрыли попытку провести ротацию группы пехоты противника на одном из опорных пунктов, которая была оперативно пресечена точными ударами дронов-камикадзе под управлением операторов.

Помимо прочего, артиллеристы-десантники группировки войск «Днепр» уничтожили отделение ВСУ в опорном пункте на правом берегу Днепра.

Как следует из сообщения, бойцы нанесли удары из 152-мм гаубиц «Гиацинт-Б» по выявленным разведывательными подразделениями целям на правобережье реки, находящемся под контролем ВСУ.

Отделение ВСУ в опорном пункте было уничтожено точным огнём по заданным координатам. После работы по цели расчёт оперативно замаскировал орудие и покинул огневую позицию до получения новой задачи.

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