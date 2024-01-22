В том числе один Leopard 2А5: в Минобороны РФ заявили об уничтожении за сутки десяти танков ВСУ на Донецком направлении

За сутки российские военнослужащие из группировки «Юг» в ходе работы на Донецком направлении уничтожили десять танков ВСУ, в том числе один Leopard 2А5, а также две БМП и шесть бронированных машин. По данным Минобороны РФ, украинские войска потеряли в этом секторе до 320 военнослужащих убитыми и ранеными. Кроме того, за сутки перехвачено шесть крылатых ракет Storm Shadow.

На Купянском направлении подразделения группировки «Запад» отразили девять атак штурмовых групп 32-й, 60-й, 66-й, 81-й механизированных и 68-й егерской бригад ВСУ в районах населённых пунктов Макеевка, Новоегоровка (ЛНР) и Синьковка (Харьковская область). Об этом заявили в Минобороны России.

ВСУ потеряли на этом направлении до 180 военнослужащих, пять танков, две боевые бронированные машины и два пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США, гаубицы «Мста-Б» и Д-30, а также противотанковая пушка МТ-12.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки «Центр» при поддержке артиллерии отразили три атаки штурмовых групп 117-й бригады теробороны в районах Ямполовки и Григоровки (ДНР). Противник потерял до 180 военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты и шесть автомобилей.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка Zuzana-2 производства Словакии, две артиллерийские системы М777, а также гаубица Д-20.

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На Донецком направлении подразделения группировки «Юг» при поддержке артиллерии отразили шесть атак штурмовых групп 22-й механизированной бригады ВСУ в районе Клещеевки (ДНР).

Кроме того, в районах Клещеевки и Красного (ДНР) ударами артиллерии поражены живая сила и техника 22-й и 92-й механизированных бригад ВСУ. Противник потерял до 320 военнослужащих убитыми и ранеными, десять танков, в том числе один Leopard 2А5, две боевые машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, боевую машину зенитного ракетного комплекса «Стрела—10» и 12 автомобилей.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены две артиллерийские системы М777, САУ Krab польского производства, гаубицы «Мста-Б» и Д-20, боевая машина РСЗО «Град», а также САУ «Гвоздика» и два орудия Д-30.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» во взаимодействии с артиллерией поразили живую силу 31-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 105-й бригады теробороны в районах н. п. Старомайорское, Новомихайловка (ДНР) и Приютное (Запорожская область).

Противник потерял до 120 военнослужащих, три автомобиля, две САУ «Акация» и гаубицу Д-20.

На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации и артиллерии поразили скопления боевиков и техники 117-й, 118-й механизированных и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах н. п. Работино, Каменское и Пятихатки (Запорожская область). Потери ВСУ убитыми и ранеными составили до 105 военнослужащих, танк и три пикапа.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены САУ Caesar производства Франции и гаубицы Д-20 и Д-30.

На Херсонском направлении поражены подразделения 35-й бригады морской пехоты и 121-й бригады теробороны в районах н. п. Новотягинка и Золотая Балка (Херсонская область). В результате ВСУ потеряли до 100 военнослужащих и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены система М777 и боевая машина РСЗО «Град».

Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок ВС РФ уничтожили ряд объектов, в том числе два полевых склада боеприпасов 23-й механизированной бригады ВСУ. Также поражены живая сила и военная техника противника в 103 районах.

Средства противовоздушной обороны сбили самолёт Су-25 воздушных сил Украины в районе Ивановки (Харьковская область). Наряду с этим за сутки перехвачено шесть крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow, а также пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и уничтожено 76 украинских беспилотников.