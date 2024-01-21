В результате действий группировки войск «Запад»: в Минобороны заявили об освобождении Крахмального в Харьковской области

Военнослужащие группировки войск «Запад» в результате активных действий на Купянском направлении СВО освободили населённый пункт Крахмальное в Харьковской области, заявили в Минобороны РФ. В этом секторе при поддержке авиации и артиллерии также отражено семь атак подразделений ВСУ. Среди прочего Вооружённые силы РФ за минувшие сутки поразили склад боеприпасов одной из механизированных бригад ВСУ и пункт временной дислокации иностранных наёмников в районе н. п. Константиновка (ДНР).

Пресс-служба Минобороны России в новой сводке о ходе СВО сообщила об освобождении населённого пункта Крахмальное.

«На Купянском направлении в результате успешных активных действий подразделений Западной группировки войск освобождён населённый пункт Крахмальное в Харьковской области», — говорится в публикации.

На минувшей неделе в МО сообщали об освобождении н. п. Весёлое в ДНР.

Из сводки от 21 января также следует, что на Купянском направлении ударами авиации и артиллерии отражены семь атак подразделений 25, 32, 60-й механизированных бригад ВСУ и 1-й бригады Нацгвардии Украины в районах н. п. Синьковка (Харьковская область), Терны (ДНР) и Коломыйчиха (ЛНР). По оценкам Минобороны, противник потерял здесь до 55 военнослужащих и два автомобиля.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке артиллерии отразили три атаки штурмовых групп 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районах н. п. Ямполовка (ДНР) и Червоная Диброва (ЛНР). В результате противник потерял до 80 человек, три автомобиля и гаубицу Д-20.

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На Донецком направлении благодаря активным действиям подразделений группировки войск «Юг» и огню артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 47-й механизированной и 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах н. п. Кирово и Клещеевка (ДНР).

Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 81-й аэромобильной, 22, 24, 28, 93-й механизированных бригад ВСУ в районах н. п. Григоровка, Белогоровка, Красное, Андреевка и Курдюмовка (ДНР).

Как уточнили в Минобороны РФ, ВСУ потеряли здесь до 310 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, гаубицу Д-20 и боевую машину реактивной системы залпового огня «Град».

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» при поддержке авиации и артиллерии отразили атаку штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ в районе н. п. Новомихайловка (ДНР).

Кроме того, в районе н. п. Парасковиевка (ДНР) был нанесён удар по формированиям 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Противник потерял до 70 человек, два автомобиля и САУ «Гвоздика».

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На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии поразили боевиков и технику 117-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 3-й бригады Нацгвардии Украины в районах н. п. Вербовое, Работино, Пятихатки и Нестерянка (Запорожская область). Противник потерял свыше 30 военнослужащих, два автомобиля и гаубицу Д-20.

На Херсонском направлении ВС РФ нанесли удар по подразделениям 35-й бригады морской пехоты, 23-й бригады Нацгвардии Украины и 123-й бригады теробороны в районах н. п. Новотягинка, Станислав (Херсонская область) и Солончаки (Николаевская область). В результате уничтожены до 20 украинских военнослужащих и четыре автомобиля.

Ракетные войска и артиллерия, ударные беспилотники ВС РФ поразили 127 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику противника в 129 районах. В частности, уничтожен склад боеприпасов 31-й механизированной бригады ВСУ и пункт временной дислокации иностранных наёмников в районе н. п. Константиновка (ДНР).

Средства противовоздушной обороны за сутки перехватили тактическую ракету «Точка-У» и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Наряду с этим уничтожены 43 украинских беспилотника.