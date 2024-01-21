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Российские военные заняли более выгодные позиции на Артёмовском направлении

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Российские военные Южной группировки войск улучшили своё положение на Артёмовском направлении, заняв более выгодные позиции.

«Сейчас с сапёром проверяем местность, ищем новые позиции, потому что противник отходит и серая зона увеличивается, сейчас посмотрим, где можно благоприятно новую позицию устроить, запасную или ложную», — заявил РИА Новости командир группы спецназа, выполняющий ряд задач на данном направлении.

По его словам, соответствующие работы обычно проводятся в сумерках. Собеседник агентства пояснил, что противник будет отходить, а российские войска будут продвигаться в его сторону.

Ранее украинский политик Игорь Лапин признал, что ВСУ придётся отступить вглубь подконтрольной Киеву территории для сокращения линии фронта из-за ударов российской артиллерии.

18 января Минобороны России сообщило об освобождении населённого пункта Весёлое в ДНР.

20 января ярославские десантники захватили опорный пункт ВСУ под Артёмовском.

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