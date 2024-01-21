Российские военные заняли более выгодные позиции на Артёмовском направлении
«Сейчас с сапёром проверяем местность, ищем новые позиции, потому что противник отходит и серая зона увеличивается, сейчас посмотрим, где можно благоприятно новую позицию устроить, запасную или ложную», — заявил РИА Новости командир группы спецназа, выполняющий ряд задач на данном направлении.
По его словам, соответствующие работы обычно проводятся в сумерках. Собеседник агентства пояснил, что противник будет отходить, а российские войска будут продвигаться в его сторону.
Ранее украинский политик Игорь Лапин признал, что ВСУ придётся отступить вглубь подконтрольной Киеву территории для сокращения линии фронта из-за ударов российской артиллерии.
18 января Минобороны России сообщило об освобождении населённого пункта Весёлое в ДНР.
20 января ярославские десантники захватили опорный пункт ВСУ под Артёмовском.