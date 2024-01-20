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Украинский политик Лапин: ВСУ скоро отступят из-за ударов российской артиллерии

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Вооружённым силам Украины придётся отступить вглубь подконтрольной Киеву территории для сокращения линии фронта, заявил украинский политик Игорь Лапин.
Украинский политик Лапин: ВСУ скоро отступят из-за ударов российской артиллерии
  • РИА Новости

В интервью YouTube-каналу «Фабрика новостей» он сказал, что уход в стратегическую оборону предполагает подготовленные позиции, которых нет у украинской армии.

«Ну что, дальше будем лопатами копать?.. Статичный фронт при отсутствии преимущества в артиллерии даст возможность россиянам разбирать на молекулы наши блиндажи, наши укрепрайоны, которые ребята строят своими силами», — цитирует его РИА Новости.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, говоря об успешном контрнаступлении ВСУ, забыл уточнить, для кого именно.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что страна опасается хранить на своей территории большие запасы ракет для систем ПВО из-за угрозы ударов ВС России.

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