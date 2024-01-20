Игнат: ВСУ опасаются хранить ракеты на территории Украины, боясь ударов

Советник командования ВС Украины Юрий Игнат заявил, что страна опасается хранить на своей территории большие запасы ракет для систем ПВО из-за угрозы ударов ВС России.

Об этом он сказал изданию «Фокус».

«Мы не можем сразу взять огромное количество ракет — их нужно хранить, а враг рано или поздно узнает об этом», — отметил Игнат.

По его словам, разведка России работает и нет большого смысла размещать на Украине полные склады с боеприпасами.

Новые истребители поступят на Украину, когда для них «всё будет готово», добавил он.

В конце декабря издание Military Watch Magazine сообщило, что Вооружённые силы Украины боятся ударов российской крылатой ракеты X-22 по объектам украинской армии.