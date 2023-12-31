MWM: ВСУ боятся ударов российской крылатой ракеты X-22
- РИА Новости
«Украина не смогла сбить ни одной ракеты X-22 с начала конфликта», — говорится в публикации.
Как пишет издание, ВС России выпустили около 300 ракет Х-22 и Х-32 по целям украинской армии на всей территории Украины.
Отмечается, что российская армия широко использует такой тип ракет для ударов по военным объектам.
Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска в ответ на теракт в Белгороде поразили центры принятия решений и военные объекты в Харькове.
Кроме того, ВС России высокоточными ударами поразили филиал национального центра управления космическими средствами украинской армии в районе населённого пункта Залесцы Хмельницкой области Украины.