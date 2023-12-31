MWM: ВСУ боятся ударов российской крылатой ракеты X-22

Вооружённые силы Украины боятся ударов российской крылатой ракеты X-22 по объектам украинской армии, пишет издание Military Watch Magazine.

«Украина не смогла сбить ни одной ракеты X-22 с начала конфликта», — говорится в публикации.

Как пишет издание, ВС России выпустили около 300 ракет Х-22 и Х-32 по целям украинской армии на всей территории Украины.

Отмечается, что российская армия широко использует такой тип ракет для ударов по военным объектам.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска в ответ на теракт в Белгороде поразили центры принятия решений и военные объекты в Харькове.

Кроме того, ВС России высокоточными ударами поразили филиал национального центра управления космическими средствами украинской армии в районе населённого пункта Залесцы Хмельницкой области Украины.