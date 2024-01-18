Успешные действия подразделений на Донецком направлении: МО РФ сообщило об освобождении в ДНР населённого пункта Весёлое

Подразделения Южной группировки войск в результате успешных активных действий освободили населённый пункт Весёлое (ДНР), сообщили в Минобороны РФ. При этом на Купянском направлении было отражено шесть атак бригад ВСУ, на Краснолиманском направлении — три, на Южно-Донецком — одна. Кроме того, ударами ракетных войск, артиллерии и ударных БПЛА поражены два пункта временной дислокации иностранных наёмников, а также четыре склада ракет и боеприпасов украинских войск.

Российские военнослужащие освободили очередной населённый пункт в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в своей сводке из зоны СВО.

«На Донецком направлении в результате успешных активных действий подразделений Южной группировки войск освобождён населённый пункт Весёлое Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

В конце 2023 года штурмовые отряды Южной группировки полностью освободили Марьинку (ДНР). Об этом 25 декабря сообщил министр обороны Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным.

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Помимо этого, на Донецком направлении в течение прошедших суток авиация и артиллерия нанесли поражение живой силе и технике 22, 42, 93-й механизированных бригад ВСУ в районах н. п. Клещеевка и Андреевка (ДНР). В результате уничтожены свыше 260 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты и 17 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены три артиллерийские системы М777 производства США, самоходные артиллерийские установки Paladin производства США и «Гвоздика», а также гаубица Д-30.

На Купянском направлении подразделениями Западной группировки войск во взаимодействии с артиллерией и авиацией отражено шесть атак штурмовых групп 32-й, 60-й механизированных и 95-й воздушно-десантной бригад ВСУ возле н. п. Синьковка (Харьковская область) и Терны (ДНР). Противник потерял до 155 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, два автомобиля и САУ «Гвоздика».

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На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке ударов авиации и огня артиллерии отразили три атаки формирований 63-й механизированной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 5-й бригады нацгвардии Украины вблизи н. п. Червоная Диброва (ЛНР), Ямполовка и Григоровка (ДНР). Потери противника составили более 220 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, в том числе БМП Bradley, четыре автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, САУ «Гвоздика», гаубица М119 производства США, а также станция радиоэлектронной борьбы.

На Южно-Донецком направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Восток» во взаимодействии с авиацией и артиллерией отражена атака штурмовой группы 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ неподалёку от н. п. Новомихайловка (ДНР). При этом нанесено поражение формированиям 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районе н. п. Водяное (ДНР). Противник потерял более 130 военнослужащих, два автомобиля, две гаубицы FH-70 производства Великобритании, а также самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства.

На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск нанесли огневое поражение живой силе и технике 33-й механизированной, 82-й десантно-штурмовой, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ возле н. п. Работино, Малая Токмачка и Жеребянки (Запорожская область). Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, танк, три автомобиля, а также две гаубицы: Д-20 и Д-30.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения подразделений ВСУ противник потерял до 65 военнослужащих, три танка и пять автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США, три гаубицы: «Гиацинт-Б», «Мста-Б» и Д-20, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Поражение пунктов иностранных наёмников

Российские военные за прошедшие сутки поразили различные объекты войск киевского режима, в том числе два пункта временной дислокации иностранных наёмников. Это следует из ежедневной сводки Минобороны РФ из зоны СВО.

«Ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации поражены два пункта временной дислокации иностранных наёмников, четыре склада ракет и боеприпасов, 117 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 133 районах», — говорится в сообщении.

Также указывается, что средствами противовоздушной обороны сбиты две тактические ракеты «Точка-У», управляемая авиабомба JDAM производства США, а также 18 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS производства США и Vampire чешского производства. К тому же уничтожен 91 украинский беспилотный летательный аппарат в ДНР и ЛНР, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях.

Накануне в оборонном ведомстве сообщали, что вечером 16 января ВС РФ нанесли высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в городе Харькове, основу которых составляли французские наёмники. В результате удара было полностью разрушено здание, в котором дислоцировались «солдаты удачи». Уничтожено более 60 боевиков, свыше 20 доставлено в лечебные учреждения.

При этом главред сайта Donbass Insider Кристель Неан в эфире RT рассказала о подтверждённой источниками информации, что в больницы поступило множество боевиков, говорящих по-французски.

«Запад закрывает глаза на то, что наёмники придерживаются неонацистских и ультранационалистических взглядов. Иностранцы в составе ВСУ появились ещё в 2014 году, среди прочего — в запрещённых в РФ «Азове»* и «Правом секторе»**», — сказала она.

В свою очередь, координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на местных подпольщиков сообщил РИА Новости, что среди ликвидированных наёмников были кураторы «Русского добровольческого корпуса»***.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.



** «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

*** «Русский добровольческий корпус» — организация, запрещённая в России.