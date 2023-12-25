«Отодвигаем от Донецка боевые подразделения противника»: российские военные полностью освободили Марьинку в ДНР

В ходе активных наступательных действий штурмовые отряды Южной группировки полностью освободили Марьинку (ДНР), сообщил Сергей Шойгу. По словам министра обороны РФ, освобождение города даёт российским войскам дополнительные возможности для дальнейших действий на Донецком направлении. В ходе этой операции отметились военнослужащие 5-й бригады, 1-го армейского корпуса и 150-й мотострелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова дивизии Южного военного округа. Владимир Путин отметил положительные эффекты от взятия ВС РФ Марьинки под свой контроль, а также поручил наградить военных, наиболее отличившихся в ходе боёв.

Штурмовые отряды Южной группировки войск ВС РФ полностью освободили Марьинку. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным.

По его словам, за девять лет войска киевского режима сделали из населённого пункта, находящегося в 5 км к юго-западу от Донецка, мощный укрепрайон с подземными ходами.

«Фактически на каждой улице [были созданы] хорошо укреплённые и довольно хорошо защищённые от всех ударов как с воздуха, так и полевой артиллерии сооружения, долговременные огневые точки, сложная система подземных коммуникаций. Благодаря решительным действиям наших военнослужащих укрепрайон был взломан», — сказал Шойгу.

Глава Минобороны подчеркнул, что освобождение Марьинки снижает возможность ВСУ обороняться, даёт российским войскам дополнительные возможности по дальнейшим действиям на Донецком направлении. Кроме того, существенно отодвигается артиллерия противника, что позволит более эффективно защищать Донецк от нанесения ударов.

При освобождении Марьинки особо отличились бойцы легендарной 150-й мотострелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова дивизии Южного военного округа. Также весомый вклад в успех наступательных действий внесли военнослужащие 5-й бригады и 1-го армейского корпуса.

«Считаю возможным, Владимир Владимирович, наградить государственными наградами тех, кто наиболее активно вёл боевые действия и отличился при взятии Марьинки», — добавил Шойгу.

Эксклюзив из Марьинки — израненной, искалеченной, но главное — нашей

Владимир Путин выразил уверенность, что российские военнослужащие воевали достойно и заслуживают госнаград. Он поручил министру обороны РФ «сделать предложения по всем, кого считает наиболее отличившимся».

В частности, был назван доброволец, старший лейтенант Александр Трошин, который является командиром батальона.

«Старший лейтенант на подполковничьей должности», — заявил Шойгу, добавив, что намерен повысить Трошина до капитана.

В ответ на это глава государства решил изменить действующий порядок и повысить Трошина, присвоив ему сразу звание майора.

Кроме того, Владимир Путин назвал успехом освобождение Марьинки и попросил Сергея Шойгу передать самые тёплые поздравления и слова благодарности всем военнослужащим, которые принимали в разное время на разных этапах участие в боях по освобождению этого города.

Президент РФ также назвал два положительных эффекта от взятия Марьинки под контроль.

«Первый заключается в том, что мы отодвигаем от Донецка боевые подразделения противника. Второе — взломав этот укрепрайон, который противник сооружал с 2014 года фактически, построил там значительное количество железобетонных укреплений, ходов сообщения, — взломав этот укрепрайон, наши войска получают возможность выходить на более широкий оперативный простор», — констатировал Путин.

В Telegram-канале «Военная хроника» также указали, что теперь ВСУ придётся потратить время на создание новых огневых позиций в Максимильяновке и Георгиевке. К тому же в зону поражения российской артиллерии плотнее войдёт Курахово — крупнейший аванпост ВСУ на Донецком направлении.

«Длительное время город служит грузовым хабом и пунктом приёма большого количества раненых украинских военных, но после взятия Марьинки занимать позиции там украинской армии станет сложнее», — подчёркивается в сообщении.

6 декабря сообщалось, что все подразделения украинских войск выбиты за пределы Марьинки.

10 декабря бойцы 163-го танкового полка ВС РФ, находясь почти у западного выезда из населённого пункта, подняли флаг России. Тогда в ближайшей лесополосе и населённом пункте Георгиевка велась разведка, выявлялись и уничтожались огневые точки противника.