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Шойгу: в освобождении Марьинки особо отличились военные 150-й дивизии

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При освобождении Марьинки в ДНР особо отличились военные прославленной 150-й дивизии, сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным министр обороны России Сергей Шойгу.

«В ходе наступательных действий весомый вклад в освобождение города внесли военнослужащие пятой бригады первого армейского корпуса, а особо отличились воины легендарной 150-й мотострелковой ордена Кутузова Идрицко-Берлинской дивизии», — сказал Шойгу.

Вечером 25 декабря Шойгу объявил, что российские войска полностью освободили Марьинку в Донецкой Народной Республике.

10 декабря подразделения российских вооружённых сил подняли флаг России над Марьинкой.

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