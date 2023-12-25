Шойгу: в освобождении Марьинки особо отличились военные 150-й дивизии

При освобождении Марьинки в ДНР особо отличились военные прославленной 150-й дивизии, сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным министр обороны России Сергей Шойгу.

«В ходе наступательных действий весомый вклад в освобождение города внесли военнослужащие пятой бригады первого армейского корпуса, а особо отличились воины легендарной 150-й мотострелковой ордена Кутузова Идрицко-Берлинской дивизии», — сказал Шойгу. Вечером 25 декабря Шойгу объявил, что российские войска полностью освободили Марьинку в Донецкой Народной Республике. 10 декабря подразделения российских вооружённых сил подняли флаг России над Марьинкой.