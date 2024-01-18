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Лавров назвал невозможным вариант, что Россия будет «побеждена» на Украине

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Глава российского МИД Сергей Лавров назвал невозможным вариант того, что Россия будет каким-либо образом «побеждена» на Украине.
Лавров назвал невозможным вариант, что Россия будет «побеждена» на Украине
  • globallookpress.com

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции по итогам деятельности дипломатии в 2023 году.

«Нет никаких надежд на то, что Россия будет каким-то образом побеждена», — заявил Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, что об этом уже неоднократно говорилось.

Также министр заявил, что «те, кто не учил историю, а таких много на Западе, они могут на эту тему фантазировать».

Лавров добавил, что Россия будет достигать целей спецоперации последовательно, настойчиво и достигнет их.

По словам Лаврова, блицкриг с целью нанести поражение России оказался иллюзией, Запад понял эту ошибку.

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