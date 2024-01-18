Лавров: Запад понял, что блицкриг против России оказался иллюзиями

Блицкриг с целью нанести поражение России оказался иллюзиями, Запад понял эту ошибку, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Запад хотел бы иметь больше гибкости, потому что они, видимо, уже поняли, что блицкриг, который был так разрекламирован с конечной целью нанесения стратегического поражения России, — это всё иллюзии, что ситуация кардинально изменилась прежде всего в западных умах. Они поняли свою ошибку. Её признать трудно», — сказал министр.

Теперь страны Запада ищут возможности одновременно поддерживать Украину и сделать её руководство более «покладистым», отметил Лавров.

Глава МИД отметил, что Владимир Зеленский сейчас всё чаще отбивается от рук западных кураторов.