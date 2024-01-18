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Лавров: Запад понял, что блицкриг против России оказался иллюзиями

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Блицкриг с целью нанести поражение России оказался иллюзиями, Запад понял эту ошибку, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Лавров: Запад понял, что блицкриг против России оказался иллюзиями
  • globallookpress.com
  • © Russian Foreign Ministry

«Запад хотел бы иметь больше гибкости, потому что они, видимо, уже поняли, что блицкриг, который был так разрекламирован с конечной целью нанесения стратегического поражения России, — это всё иллюзии, что ситуация кардинально изменилась прежде всего в западных умах. Они поняли свою ошибку. Её признать трудно», — сказал министр.

Теперь страны Запада ищут возможности одновременно поддерживать Украину и сделать её руководство более «покладистым», отметил Лавров.

Глава МИД отметил, что Владимир Зеленский сейчас всё чаще отбивается от рук западных кураторов.

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