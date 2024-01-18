Лавров: Запад понял, что блицкриг против России оказался иллюзиями
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«Запад хотел бы иметь больше гибкости, потому что они, видимо, уже поняли, что блицкриг, который был так разрекламирован с конечной целью нанесения стратегического поражения России, — это всё иллюзии, что ситуация кардинально изменилась прежде всего в западных умах. Они поняли свою ошибку. Её признать трудно», — сказал министр.
Теперь страны Запада ищут возможности одновременно поддерживать Украину и сделать её руководство более «покладистым», отметил Лавров.
Глава МИД отметил, что Владимир Зеленский сейчас всё чаще отбивается от рук западных кураторов.