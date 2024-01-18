Лавров: Зеленский всё чаще отбивается от рук западных кураторов
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«Зеленский публично объявил, что он не будет никаких выборов проводить, потому что идёт война. Это напоминает очередную инсценировку и отражает желания этого человека и его сподручных, которые всем хорошо известны, — максимально держаться за власть», — сказал Лавров на пресс-конференции.
30 ноября депутаты всех фракций Верховной рады подписали документ о невозможности проведения на Украине ни парламентских, ни президентских выборов до окончания боевых действий.