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Лавров: Зеленский всё чаще отбивается от рук западных кураторов

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Владимир Зеленский всё чаще отбивается от рук западных кураторов, заявил глава МИД России Сергей Лавров, комментируя дискуссии о президентских выборах на Украине. Как отметил министр, Москва слышала, что Запад советует Киеву провести такие выборы, чтобы «немножко ввести Зеленского» в русло западных интересов.
Лавров: Зеленский всё чаще отбивается от рук западных кураторов
  • AP
  • © Hannes P Albert

«Зеленский публично объявил, что он не будет никаких выборов проводить, потому что идёт война. Это напоминает очередную инсценировку и отражает желания этого человека и его сподручных, которые всем хорошо известны, — максимально держаться за власть», — сказал Лавров на пресс-конференции.

30 ноября депутаты всех фракций Верховной рады подписали документ о невозможности проведения на Украине ни парламентских, ни президентских выборов до окончания боевых действий.

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