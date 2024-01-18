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Военкор RT: гибель наёмников в Харькове наносит колоссальный удар по репутации Украины

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Военкор RT Мурад Газдиев отметил, что гибель 60 иностранных наёмников в Харькове после удара российских войск — это очень крупные потери.

«Вечером 16 января по зданию или базе, где находились или были размещены иностранные наёмники и украинские националисты, был нанесён авиаудар», — отметил он.

Газдиев предположил, что боевики в Харькове проявили беспечность или пренебрегли мерами безопасности.

Также он заявил, что незадолго до случившегося в администрации президента Франции Эммануэля Макрона анонсировали новую масштабную поставку вооружений Украине. 

По его словам, гибель иностранцев наносит колоссальный удар по репутации и престижу Украины, «тем более в то время, когда в западных странах, и в частности в их СМИ, идёт пересмотр отношения к украинскому конфликту и всё чаще звучат слова о том, что выходом в текущей ситуации являются мирные переговоры». 

Ранее Минобороны России сообщило, что российские войска нанесли высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, основная масса которых была представлена французскими наёмниками.

Главный редактор сайта Donbass Insider Кристель Неан в эфире RT заявила, что после удара российских войск по расположению иностранных наёмников в Харькове в больницы поступило много боевиков, говорящих по-французски.

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