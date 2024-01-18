Главред Donbass Insider: после удара по Харькову в больницы поступило много франкоговорящих
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«Мы получили подтверждение того, что это действительно иностранные наёмники, в основном французские...» — сказала она.
Она рассказала, что эту информацию подтвердили источники бывшего агента СБУ Василия Прозорова.
По словам Неан, Запад закрывает глаза на то, что наёмники придерживаются неонацистских и ультранационалистических взглядов.
Также она отметила, что иностранные боевики в составе ВСУ появились ещё в 2014 году, в том числе в «Азове»* и «Правом секторе»**.
Ранее Минобороны России сообщило, что российские войска нанесли высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, основная масса которых была представлена французскими наёмниками.
* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.
** «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда России от 17.11.2014).