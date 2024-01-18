Главный редактор сайта Donbass Insider Кристель Неан в эфире RT заявила, что после удара российских войск по расположению иностранных наёмников в Харькове в больницы поступило много боевиков, говорящих по-французски.

«Мы получили подтверждение того, что это действительно иностранные наёмники, в основном французские...» — сказала она.

Она рассказала, что эту информацию подтвердили источники бывшего агента СБУ Василия Прозорова.

По словам Неан, Запад закрывает глаза на то, что наёмники придерживаются неонацистских и ультранационалистических взглядов.

Также она отметила, что иностранные боевики в составе ВСУ появились ещё в 2014 году, в том числе в «Азове»* и «Правом секторе»**.

Ранее Минобороны России сообщило, что российские войска нанесли высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, основная масса которых была представлена французскими наёмниками.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.

** «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда России от 17.11.2014).