Бойцы группировки войск «Юг» занимают более выгодные в тактическом отношении позиции на Артёмовском направлении, сообщили военные этого соединения. В ходе боевых действий увеличивается серая зона, на которой раньше находились блиндажи, опорные пункты и огневые точки ВСУ. В итоге противник постепенно отходит, а подразделения ВС РФ продолжают перемещаться в его сторону.

Начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев заявил, что бойцы объединения отразили четыре атаки украинских военных. По его словам, попытки атак в районах населённых пунктов Шумы и Белогоровка предприняли штурмовые группы 24-й механизированной и 81-й аэромобильной бригад ВСУ.

Наряду с этим российская артиллерия поразила боевиков и технику 22, 28 и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах Клещеевки, Курдюмовки и Часова Яра. Ранее в Минобороны России уточнили, что на Донецком направлении СВО противник потерял до 320 военнослужащих ранеными и убитыми.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы ВС РФ уничтожили 152-мм гаубицу «Мста-Б» и орудие Д-20 аналогичного калибра. Средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы сбили шесть украинских беспилотников в районах н. п. Богдановка и Белогоровка (ДНР), а также реактивный снаряд системы HIMARS.

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Наряду с этим бойцы группировки войск «Юг» занимают более выгодные в тактическом отношении позиции на Артёмовском направлении, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на военнослужащих объединения.

Уточняется, что бойцы группировки увеличивают серую зону, на которой раньше размещались блиндажи, опорные пункты и огневые точки ВСУ. В частности, бойцы спецназа стали чаще заходить на такие позиции, сделав их переходящими из рук в руки и тем самым заставляя личный состав противника покидать такие точки.

«Сейчас с сапёром проверяем местность, ищем новые позиции, потому что противник отходит и серая зона увеличивается. Сейчас посмотрим, где можно благоприятно новую позицию обустроить, запасные сделать, ложные», — рассказал РИА Новости командир группы спецназа.

По его словам, противник будет отходить, а бойцы ВС РФ будут перемещаться в его сторону. «Мы просто его догоним, как обычно», — сказал военный.

В свою очередь, начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский заявил, что на Купянском направлении российские военные отразили пять атак противника.

«Мотострелковые соединения группировки во взаимодействии с артиллерией и армейской авиацией отразили пять контратак штурмовых групп 30, 32, 60-й механизированных и 57-й мотопехотной бригад, усиленных бронетехникой, в районах Синьковки и озера Лиман», — сообщил он.

Зыбинский добавил, что наряду с этим ВСУ попытались провести четыре контратаки штурмовыми группами 38-го отдельного стрелкового батальона на направлении Терны — Житловка, но потерпели неудачу.

«В результате стрелкового боя при поддержке огня артиллерии группировки все контратаки отражены, позиции не утрачены», — сказал Зыбинский.

Согласно приведённым им данным, ВСУ потеряли в секторе до 150 военнослужащих и три миномёта.

Военкор RT Александр Пискунов ранее опубликовал фрагмент встречи с экипажем танка Т-90, члены которого удостоены орденов Мужества. Военные выполняют задачи на Марьинском направлении.

«Мы одним танком вышли на задачу, пробили первую линию обороны противника», — рассказал командир экипажа. По его словам, машина уничтожала минные поля и встречающиеся силы противника, в том числе опорные пункты.

Танкисты также уточнили, что их машина выдержала попадание и продолжила выполнение задачи.