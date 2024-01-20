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Действиями Западной группировки войск: в Минобороны РФ сообщили об отражении десяти атак ВСУ на Купянском направлении

ВС РФ отразили десять атак штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении

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Сергей Гусаров
Российские военнослужащие из группировки войск «Запад» при поддержке артиллерии отразили десять атак штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении, заявили в Минобороны РФ. По данным ведомства, украинская сторона потеряла в этом секторе до 150 человек. Также сообщается, что за сутки ВС РФ поразили в зоне СВО радиолокационную станцию IRIS-T производства ФРГ, американскую САУ M109 Paladin и ряд других целей.
Действиями Западной группировки войск: в Минобороны РФ сообщили об отражении десяти атак ВСУ на Купянском направлении
  • РИА Новости
  • © Станислав Красильников

Пресс-служба Министерства обороны России опубликовала новую сводку о ходе проведения специальной военной операции.

Как следует из публикации, благодаря активным действиям подразделений группировки войск «Запад» и огню артиллерии на Купянском направлении было отражено десять атак штурмовых групп 30, 32 и 60-й механизированных, 57-й мотопехотной бригад ВСУ и 103-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Синьковка, Крахмальное (Харьковская область) и Терны (ДНР). Потери ВСУ составили до 150 человек и два автомобиля.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке артиллерии отразили четыре атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады, 12-й бригады специального назначения ВСУ и 5-й бригады Нацгвардии Украины в районах н. п. Григоровка (ДНР) и Червоная Диброва (ЛНР).

По оценкам Минобороны России, противник потерял до 280 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

На Донецком направлении подразделения группировки войск «Юг» при поддержке артиллерии отразили четыре атаки штурмовых групп 24-й механизированной и 81-й аэромобильной бригад ВСУ в районах н. п. Шумы и Белогоровка (ДНР).

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Артиллерия нанесла удары по личному составу и технике 22, 28 и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах н. п. Клещеевка, Курдюмовка и Часов Яр (ДНР). Как уточнили в МО, противник потерял здесь убитыми и ранеными до 320 военнослужащих. Уничтожено шесть пикапов, гаубица «Мста-Б» и орудие Д-20.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с артиллерией и тяжёлыми огнемётными системами отразили две атаки штурмовых групп 127-й бригады теробороны в районе н. п. Ровнополь (ДНР), а также нанесли удар по формированиям 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе н. п. Константиновка (ДНР). Противник потерял до 95 человек, три автомобиля и две САУ «Акация».

На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 65-й и 117-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах н. п. Нестерянка, Работино и Вербовое (Запорожская область). По данным МО, украинская сторона потеряла убитыми и ранеными до 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины и орудие Д-30.

На Херсонском направлении в результате слаженных действий подразделений российских войск и огня артиллерии противник потерял до 35 боевиков, два автомобиля и САУ М109 Paladin производства США.

Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили живую силу и военную технику в 118 районах, а также радиолокационную станцию IRIS-T производства ФРГ. Средства противовоздушной обороны сбили 20 украинских БПЛА и один реактивный снаряд системы HIMARS.

Работа сапёров в зоне СВО

Пресс-служба Минобороны РФ также опубликовала кадры работы сапёрной роты группировки войск «Запад» на Купянском направлении.

На записи видно, как военные инженеры применяют установку разминирования УР-77, которая выбрасывает, а затем подрывает тяжёлый 100-метровый тротиловый шнур. В результате взрыва открывается безопасный проход для техники.

Как уточнил боец с позывным Музыкант, силами личного состава подобную работу выполнять долго и опасно. По его словам, эта установка может произвести разминирование участка в течение одной минуты.

«Чтобы не было остановок, нужно сделать проход. УР-77 отработала, все мины разлетелись, открывается проход шириной шесть метров на дальность 100 метров, и можно будет смело ехать», — сказал военный.

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