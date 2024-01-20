Минобороны: потери ВСУ за сутки на Донецком направлении составили до 320 военных
Потери Вооружённых сил Украины в течение суток на Донецком направлении составили до 320 военнослужащих убитыми и ранеными, сообщили в Министерстве обороны России.
- AP
По данным ведомства, за сутки на этом направлении ВС России отразили четыре атаки украинской армии.
Ранее сообщалось об уничтожении российскими десантниками-артиллеристами САУ 2С1 «Гвоздика» ВСУ на правом берегу Днепра.
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