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МО: десантники уничтожили САУ 2С1 «Гвоздика» ВСУ на правом берегу Днепра

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Артиллеристы-десантники группировки российских войск «Днепр» уничтожили самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика» Вооружённых сил Украины, которая находилась на правом берегу Днепра. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
МО: десантники уничтожили САУ 2С1 «Гвоздика» ВСУ на правом берегу Днепра
  • РИА Новости

Согласно распространённому ведомством сообщению, САУ противника была уничтожена в ходе контрбатарейной борьбы, которую вёл расчёт гаубицы «Мста-Б» ВДВ.

«В результате совместной боевой работы операторов БПЛА и артиллеристов ВДВ самоходная артиллерийская установка противника была поражена, а в последствии уничтожена детонацией её возимого боекомплекта», — сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось о групповом ударе ВС России по предприятиям ВПК Украины, нанесённом с применением гиперзвуковых комплексов «Кинжал».

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