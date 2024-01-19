В том числе гиперзвуковыми комплексами «Кинжал»: ВС РФ нанесли групповые удары по предприятиям ВПК Украины

С 12 по 19 января Вооружённые силы РФ поразили предприятия ВПК Украины, осуществлявшие ремонт вооружения и техники, изготовление боеприпасов и БПЛА, сообщили в Минобороны России. Также в ходе 17 групповых ударов беспилотниками и высокоточным оружием, в том числе комплексами «Кинжал», поражены пункты дислокации подразделений ВСУ, формирований иностранных наёмников и националистов.

Министерство обороны РФ рассказало о действиях Вооружённых сил России в зоне СВО в период с 12 по 19 января.

За это время было нанесено 17 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми авиационными ракетными комплексами «Кинжал», и беспилотниками. В результате были поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, осуществлявшие ремонт вооружения и техники, изготовление боеприпасов, порохов и разведывательно-ударных БПЛА.

Также огневое поражение было нанесено пунктам дислокации подразделений Вооружённых сил Украины, формирований иностранных наёмников и националистов.

«Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — подчеркнул официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

Кроме того, авиацией ВКС России и средствами ПВО в течение недели сбито: шесть тактических ракет «Точка-У», управляемая авиабомба JDAM, десять реактивных снарядов РСЗО «Ольха», 62 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ураган», а также 274 беспилотных летательных аппарата.

16+ Брифинг Министерства обороны Российской Федерации

Ситуация на линии фронта

На Купянском направлении подразделения Западной группировки войск продолжали улучшать положение по переднему краю на отдельных участках.

В течение недели отражены 25 атак штурмовых групп 32-й, 115-й механизированных, 57-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад и 103-й бригады теробороны в районах н. п. Синьковка, Песчаное и Табаевка (Харьковская область).

Потери противника составили свыше 560 военнослужащих, десять танков, восемь боевых бронированных машин, 26 автомобилей и восемь орудий полевой артиллерии. Уничтожено два полевых склада боеприпасов.

«В течение недели сдался в плен 21 украинский военнослужащий. Из них 14 человек — на Южно-Донецком направлении», — подчеркнул официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке авиации и огня артиллерии отразили 17 атак противника и нанесли поражение скоплениям живой силы 24-й, 66-й механизированных бригад, 125-й бригады теробороны и 5-й бригады Нацгвардии Украины возле н. п. Червоная Диброва (ЛНР), Ямполовка (ДНР), а также Серебрянского лесничества.

Потери противника составили до 1520 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, 21 боевую бронированную машину, 34 автомобиля, а также восемь орудий полевой артиллерии.

На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили 15 атак противника. При этом было нанесено огневое поражение подразделениям 22, 28 и 93-й механизированных, 5-й и 92-й штурмовых бригад, а также 112-й бригады теробороны неподалёку от н. п. Курдюмовка, Антоновка, Богдановка, Клещеевка и Андреевка (ДНР).

Потери противника составили более 1880 военнослужащих убитыми и ранеными, 17 танков, 27 боевых бронированных машин, две пусковые установки зенитного ракетного комплекса «Стрела-10», 86 автомобилей и 28 орудий полевой артиллерии.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» отразили атаку 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ вблизи н. п. Новомихайловка (ДНР). Авиация и артиллерия нанесли огневое поражение украинским подразделениям в районах населённых пунктов Парасковиевка и Павловка (ДНР).

Потери ВСУ составили до 965 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, шесть боевых бронированных машин, пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Стрела-10», 24 автомобиля и 15 орудий полевой артиллерии.

Также на russian.rt.com Не спрячешься: бойцы батальона «Ахмат» штурмуют боевиков ВСУ в окопах под Кременной

На Запорожском направлении подразделения российских войск нанесли огневое поражение живой силе и технике 65-й, 118-й механизированных, 128-й горно-штурмовой бригад, а также 15-й бригады нацгвардии Украины в районах н. п. Вербовое, Малая Токмачка и Работино (Запорожская область). Потери противника составили до 395 военнослужащих, танк, девять боевых бронированных машин, 16 автомобилей и десять орудий полевой артиллерии.

На Херсонском направлении упреждающими действиями российских войск и комплексным огневым поражением противника нанесено поражение живой силе и технике 35-й и 38-й бригад морской пехоты, а также 121-й бригады теробороны возле н. п. Михайловка, Тягинка и Ивановка (Херсонская область).

Противник потерял убитыми и ранеными до 325 военнослужащих, три танка, 29 автомобилей и 25 орудий полевой артиллерии.