RT в Telegram
Подпишись

Экс-разведчик Риттер заявил, что Россия победит в 2024 году

Короткая ссылка
Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер высказал мнение, что спецоперация на Украине завершится победой российских войск в 2024 году.
Экс-разведчик Риттер заявил, что Россия победит в 2024 году
  • РИА Новости

По его словам, уже складываются условия для победы ВС России на фронте. Риттер отметил, что победу обеспечивает храбрость российских солдат, которые отражали атаки украинских сил во время контрнаступления, передаёт РИА Новости.

Он подчеркнул, что Запад использует Украину, чтобы ослабить Россию, однако ВСУ уже проиграли.

«Украина прожигает свои военные запасы и с каждым днём становится всё слабее, а у России активно работает ВПК», — сказал Риттер на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».

Ранее британский историк Нил Фергюсон заявил, что российские войска в 2024 году совершат решающий прорыв.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить