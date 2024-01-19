Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер высказал мнение, что спецоперация на Украине завершится победой российских войск в 2024 году.

По его словам, уже складываются условия для победы ВС России на фронте. Риттер отметил, что победу обеспечивает храбрость российских солдат, которые отражали атаки украинских сил во время контрнаступления, передаёт РИА Новости.

Он подчеркнул, что Запад использует Украину, чтобы ослабить Россию, однако ВСУ уже проиграли.

«Украина прожигает свои военные запасы и с каждым днём становится всё слабее, а у России активно работает ВПК», — сказал Риттер на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».

Ранее британский историк Нил Фергюсон заявил, что российские войска в 2024 году совершат решающий прорыв.