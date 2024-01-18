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Историк Фергюсон: ВС России совершат решающий прорыв на Украине в 2024 году

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Российские военные в 2024 году совершат решающий прорыв, заявил в интервью газете Die Welt британский историк Нил Фергюсон.
Историк Фергюсон: ВС России совершат решающий прорыв на Украине в 2024 году
  • РИА Новости

По его словам, многие на Западе забыли уроки истории.

«В первой половине вооружённого конфликта русские обычно плохо себя проявляют, а во второй — выигрывают», — отметил он.

Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что прекращение поставок оружия американской стороной на Украину влияет на решения других стран Запада.

Как писала Politico, канцлер Германии Олаф Шольц из-за страха победы ВС России потребовал от ЕС увеличить помощь Украине.

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