Российские военные в 2024 году совершат решающий прорыв, заявил в интервью газете Die Welt британский историк Нил Фергюсон.

По его словам, многие на Западе забыли уроки истории.

«В первой половине вооружённого конфликта русские обычно плохо себя проявляют, а во второй — выигрывают», — отметил он.

Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что прекращение поставок оружия американской стороной на Украину влияет на решения других стран Запада.

Как писала Politico, канцлер Германии Олаф Шольц из-за страха победы ВС России потребовал от ЕС увеличить помощь Украине.