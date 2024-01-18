Историк Фергюсон: ВС России совершат решающий прорыв на Украине в 2024 году
- РИА Новости
По его словам, многие на Западе забыли уроки истории.
«В первой половине вооружённого конфликта русские обычно плохо себя проявляют, а во второй — выигрывают», — отметил он.
Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что прекращение поставок оружия американской стороной на Украину влияет на решения других стран Запада.
Как писала Politico, канцлер Германии Олаф Шольц из-за страха победы ВС России потребовал от ЕС увеличить помощь Украине.