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Экс-глава МО Украины предостерёг ВСУ от «ошибки исторического масштаба»

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Бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк предостерёг украинские вооружённые силы от стратегии «активной обороны», если она не будет сопровождаться наступательным компонентом.
Экс-глава МО Украины предостерёг ВСУ от «ошибки исторического масштаба»
  • AP

Об этом он заявил в интервью газете Financial Times.

Как пишет газета, успехи Вооружённых сил России вынудили украинскую армию занять оборонительные позиции. Отмечается, что выбранную стратегию поддержали западные союзники Киева.

При этом Загороднюк подчеркнул, что концентрация внимания исключительно на сдерживании без наступательного компонента стала бы «ошибкой исторического масштаба».

По его мнению, такая стратегия приведёт к тому, что инициатива на поле боя перейдёт к России.

Ранее глава Министерства обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что контрнаступление украинских войск не принесло ожидаемых результатов на фронте.

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