«ВСУ в обиде, наверное, на мой пулемёт»: как разведчик 76-й десантно-штурмовой дивизии прошёл от Чернобыля до Запорожья

Разведка ВДВ всегда работает только на переднем крае. Там, куда они отходят на отдых, у других подразделений уже первая линия. Корреспондент RT поговорил с разведчиком 175-го отдельного разведбатальона в Запорожской области о его боевом пути.

Холод пробирается сквозь пятый слой одежды, через флиску, китель и термобельё, а пронизывающий ветер не оставляет никаких шансов согреться. Кажется, вокруг нет ничего, что не было бы покрыто льдом. Скат от горячего чая отказывается. Это чтобы потом лишний раз не расстёгиваться: удобства — на улице.

Сейчас Скат — инструктор по боевой подготовке, готовит контрактников 76-й десантно-штурмовой дивизии, уже прибывших на СВО.

«Вот у меня был недавно человек из ЧВК «Вагнер», сейчас уже в [разведывательной] группе работает. Я его спрашиваю: «Зачем ты-то сюда пришёл? Разве ты своё уже не отвоевал?» Он говорит: «Да меня внук спросил: «Дед, а привезёшь мне медаль?» Я ему: «Так её надо заработать». Тогда внук спрашивает: «А ты заработаешь мне медаль?» Ну собрался, пошёл контракт подписывать. Буду внуку медаль зарабатывать», — говорит собеседник RT.

Инструктором Скат стал не так давно. На его правом плече — два шеврона. Летучая мышь, принадлежность к разведке, и круглый патч под ней отдельного разведывательного батальона с фразой на латыни: «Храбрым помогает судьба». С самого начала СВО он выполнял задачи как командир разведотделения в 175-м отдельном разведывательном батальоне.

RT

«Ровно в шесть утра полетели ракеты, — рассказывает он. — Мы в машины прыгнули и погнали на Киев через Чернобыль. Не через сам город ехали, конечно, а по окраине. Но всё равно видели все эти реакторы, всё, про что в книжках пишут, игры компьютерные делают, — там как будто до сих пор остался СССР».

Подразделение Ската шло впереди всех и выполняло задачи по разведывательно-поисковым действиям, очищая дороги и населённые пункты от всего, что могло помешать передвижению российских войск.

«Море украинских «коктейлей Молотова» разбили, — вспоминает разведчик. — Там на дорогах они прямо ящиками стояли, и всё заминировано было. В конечном счёте мы вышли на точку, когда до Киева оставалось всего 5 км».

За выполнение задач на киевском направлении Скат получил медаль Суворова. Дальше была Харьковская область. Там десантники тоже проводили разведку и засадные действия. В мае 2022 года подразделение Ската добралось до Попасной.

«Начали двигаться на Васильевку, и мне почти сразу плечо насквозь пробило. Сначала удар, а только потом взрыв. Подумал, что, может, камень какой отлетел. Гляжу на плечо: вроде нормально всё, а потом как стало кровью затекать. Со мной рядом сослуживец лежал, он это увидел и стал доставать ножницы, чтобы рубашку мою разрезать. Я до этого как раз хотел себе новую купить. Посмотрел цены: хорошие рубашки стоят как крыло от самолёта. А он резать собрался. Я говорю: «Нет, брат, ничего подобного. Есть уже дырочка, и пусть будет. Я лучше так сниму», — со смехом вспоминает Скат.

«У меня было семь гранат»

Раненого Ската эвакуировали. Две недели он провёл в госпитале, потом ушёл в отпуск и вернулся в зону СВО уже на Херсонское направление.

«Была задача, когда мы двое суток против танка работали, — рассказывает разведчик. — Надо было забрать обратно лесополосу, выровнять фронт. Зашли мы туда тремя группами: с 1-й роты, 2-й роты и СпН (специального назначения. — RT). 29 человек, а сами выйти смогли только девять. Забрать лесополосу удалось только после того, как подключились наши танки. Потом мы всю ночь 700 м туда-обратно ползали, вытаскивали наших «двухсотых» и «трёхсотых» вдевятером. Естественно, вытащили всех, никого не оставили».

За выполнение этой задачи Скат был награждён медалью «За спасение погибавших». Затем была Кременная.

«Там задачи были разного характера —то штурм, то на наблюдательном посту сидишь: штурм — НП, штурм — НП, — продолжает собеседник RT. — Наблюдательные посты в 50—100 м от противника были. Сидишь порой и слышишь, как они там разговаривают, всякую ерунду несут, своего же Зеленского ругают. А как дивизия наступает, так сразу разведбат пошёл вперёд».

Свои крайние штурмы на Кременной Скат называет самыми тяжёлыми. На одной из задач он остался в траншее один, командир не выходил на связь, да ещё и по рации передали, что украинские военные уже запрыгнули в траншею и направляются к разведчику.

RT

«А у меня РПК (ручной пулемёт Калашникова. — RT) был такой зачётный, лупил вообще нормально. ВСУ в обиде, наверное, на него. Но он у меня тогда заклинил. Нас как начали закидывать, бомбить — туда песка насыпалось. Сижу, пытаюсь прочистить. У меня было семь гранат. Шесть, думаю, сейчас откидаю, а одну под мышку положу, потому что сейчас же и защита шеи, и наплечники, и напашники, и бронежилеты — в случае чего и не подорвёшь себя», — говорит Скат.

Но, к счастью, делать этого не пришлось. С тыла подошла подмога, продолжив бой за траншею и дав Скату возможность откатиться.

«Вспоминаешь после задачи, сидишь и смеёшься: что за дурацкие мысли приходили мне там в голову», — добавляет он.

После Кременной подразделение Ската заехало на Запорожье, и сразу — на Вербовое. Десантникам была поставлена задача вернуть контроль над позициями, утраченными после мощной контратаки ВСУ.

«Зашли, заняли подвал, наблюдательный пост выставили. Там с нами было ещё человек тридцать полковых, с которыми мы вошли во взаимодействие. Отразили пару атак с украинской стороны, с танком их познакомились, — продолжает Скат. — 11 дней там поработали, более-менее выровняли линию фронта, и после этого зашёл уже наш полк. Он уже нормально поработал, неплохо дав прикурить неприятелю».

За 11 дней штурмов на Запорожском направлении Скат заработал Орден Мужества. Его подразделение вывезли в тыл на море, чтобы дать бойцам отдохнуть. Привезли на место в 5 утра, но в 11 они уже снова выехали на задачу.

RT

«Отправили нас на лесополосу, прошли, наверное, метров двести, — вспоминает разведчик. — Украинцы нас заметили и начали закидывать со всего: «кассетки», «стволка», снова танк. Стали бегать, искать, где укрытия. В темноте упал в окоп, и ногу там чуть вывернул. Пока противник перезаряжался, меня вытащили оттуда и направили в тыл. Сейчас уже не воюю, занимаюсь подготовкой новых контрактников».

В Вооружённых силах Скат уже двадцать лет. Ещё находясь на срочной службе, выполнял задачи в Чечне, получил там медаль «За Отвагу». Много позже была и командировка в Сирию, а его боевой путь в зоне СВО и вовсе не оставляет никаких сомнений, что он действительно может многому научить только что подписавших контракт военнослужащих.