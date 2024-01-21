МО: ВС России отразили пять контратак ВСУ на Купянском направлении

Подразделения российской группировки войск «Запад» при поддержке артиллерии и армейской авиации отразили пять контратак штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

В сообщении отмечается, что пять контратак украинских войск были отражены в районах населённого пункта Синьковка и озера Лиман. Помимо этого, российские военные отразили четыре контратаки ВСУ на направлении Терны — Житловка.

«Потери противника на Купянском направлении составили до 150 военнослужащих и три миномёта», — отметили в оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось, что российские военные Южной группировки войск улучшили своё положение на Артёмовском направлении, заняв более выгодные позиции.