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ВС России уничтожили на Запорожском направлении САУ CAESAR и до 105 военных ВСУ

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Вооружённые силы России уничтожили на Запорожском направлении САУ CAESAR и до 105 военных украинской армии.
ВС России уничтожили на Запорожском направлении САУ CAESAR и до 105 военных ВСУ
  • AP
  • © Libkos

Об этом информирует российское Минобороны.

Отмечается, что было нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 128-й горно-штурмовой и 117-й, 118-й механизированных бригад ВСУ в районах Работина, Каменского и Пятихатки Запорожской области.

Потери ВСУ убитыми и ранеными составили до 105 военных, танк и три пикапа.

Во время контрбатарейной борьбы были поражены САУ CAESAR французского производства, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

Также в российском оборонном ведомстве заявили, что российские войска уничтожили два полевых склада ВСУ.

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