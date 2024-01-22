ВС России уничтожили на Запорожском направлении САУ CAESAR и до 105 военных ВСУ
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Об этом информирует российское Минобороны.
Отмечается, что было нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 128-й горно-штурмовой и 117-й, 118-й механизированных бригад ВСУ в районах Работина, Каменского и Пятихатки Запорожской области.
Потери ВСУ убитыми и ранеными составили до 105 военных, танк и три пикапа.
Во время контрбатарейной борьбы были поражены САУ CAESAR французского производства, а также гаубицы Д-20 и Д-30.
Также в российском оборонном ведомстве заявили, что российские войска уничтожили два полевых склада ВСУ.