Более 100 целей за сутки: в ВС РФ заявили о поражении опорных пунктов и скопления техники ВСУ
Артиллерия группировки «Центр» за сутки поразила более 100 целей противника
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Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук заявил, что за сутки артиллеристы объединения поразили более 100 целей ВСУ.
«Артиллерийскими подразделениями в течение суток поражено более 100 целей противника на Краснолиманском направлении, из них два опорных пункта, три района скопления техники, расчёты полевой артиллерии националистов», — сказал Савчук.
По оценкам Минобороны России, противник потерял до 80 военнослужащих, три автомобиля и орудие Д-20.
Кроме того, в районе Торского участка и Серебрянского лесничества мотострелковые подразделения группировки отразили три атаки штурмовых групп 21-го батальона и 63-й механизированной бригады ВСУ.
Начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев заявил, что мотострелковые подразделения при поддержке артиллерии отразили атаку формирований 72-й механизированной бригады ВСУ в районе Новомихайловки. Как отметил Гордеев, противник понёс потери и отступил.Также на russian.rt.com В результате действий группировки войск «Запад»: в Минобороны заявили об освобождении Крахмального в Харьковской области
Между тем авиация, артиллерия и тяжёлые огнемётные системы поразили пункты временной дислокации, опорные пункты и места скопления живой силы 72-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Новомихайловки и Парасковиевки.
Пресс-служба Минобороны РФ также рассказала, что на Купянском направлении экипажи тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А «Солнцепёк» уничтожили взводные опорные пункты и укрытия подразделений ВСУ. Как отмечается в сообщении, пуски по целям производились с расстояния 4 км.
«С помощью беспилотника были выявлены позиции противника. Нам передали координаты. Мы выехали на огневую позицию и отработали по выявленным целям. После выполнения задачи незамедлительно осуществили перемещение в укрытие, откуда нам доложили, что все цели были уничтожены», — приводит МО слова командира тяжёлой огнемётной роты с позывным Ракета.
В Минобороны также рассказали подробности освобождения 18 января населённого пункта Весёлое в ДНР. Из нового сообщения следует, что в ходе этих событий подразделения тульских десантников из состава группировки войск «Юг» уничтожили опорный пункт ВСУ.
В процессе разведки с воздуха бойцы вскрыли систему обороны, основные опорные пункты и огневые средства противника в Весёлом и на его подступах. В результате артиллерия ВС РФ подавила огневые позиции артиллерии ВСУ и уничтожила вскрытые пункты управления, а штурмовая авиация ударила по укреплённым позициям и фортификационным сооружениям.
После этого десантники пошли на штурм с нескольких направлений под прикрытием бронегруппы на БМД-2. Операторы беспилотников сообщали им о вновь вскрытых огневых средствах ВСУ и минировании путей выдвижения.
«В дальнейшем штурмовые группы ВДВ, используя весь арсенал стрелкового вооружения, штурмом овладели населённым пунктом. Противник бежал, бросив раненых и убитых. Часть боевиков сложила оружие и сдалась в плен», — говорится в сообщении.
Кроме того, расчёт противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет» группировки войск «Запад» уничтожил боевую бронированную машину ВСУ на Купянском направлении.
Как уточнили военные, данные о перемещении техники противника были получены после разведки местности с использованием беспилотных летательных аппаратов.
«Судя по радиоперехвату, должна была пройти ротация боевиков ВСУ на своих позициях. Группа военнослужащих приехала на бронемашине. Мы свой шанс не упустили», — приводит пресс-служба МО слова командира расчёта с позывным Мясник.
По его словам, ракета была запущена точно в цель с расстояния 1,5 км.