Российские штурмовики заставили бежать украинский спецназ «Лють» под Артёмовском
- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на военнослужащего добровольческого штурмового корпуса из бригады «Север-V» Южной группировки войск.
По его словам, российский штурмовой отряд пытались контратаковать примерно шесть военнослужащих украинского спецназа «Лють».
«Открыли огонь с позиций, они затихли, и взвод огневой поддержки разобрался с ними», — отметил российский военнослужащий.
Ранее российские военные Южной группировки войск улучшили своё положение на Артёмовском направлении, заняв более выгодные позиции.
Кроме того, ярославские десантники в ходе штурма захватили опорный пункт ВСУ под Артёмовском.