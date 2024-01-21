Штурмовой отряд ВС России заставил бежать бригаду нацполиции Украины «Лють» под Артёмовском.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на военнослужащего добровольческого штурмового корпуса из бригады «Север-V» Южной группировки войск.

По его словам, российский штурмовой отряд пытались контратаковать примерно шесть военнослужащих украинского спецназа «Лють».

«Открыли огонь с позиций, они затихли, и взвод огневой поддержки разобрался с ними», — отметил российский военнослужащий.

Ранее российские военные Южной группировки войск улучшили своё положение на Артёмовском направлении, заняв более выгодные позиции.

Кроме того, ярославские десантники в ходе штурма захватили опорный пункт ВСУ под Артёмовском.