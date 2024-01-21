RT в Telegram
Подпишись

Российские штурмовики заставили бежать украинский спецназ «Лють» под Артёмовском

Короткая ссылка
Штурмовой отряд ВС России заставил бежать бригаду нацполиции Украины «Лють» под Артёмовском.
Российские штурмовики заставили бежать украинский спецназ «Лють» под Артёмовском
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на военнослужащего добровольческого штурмового корпуса из бригады «Север-V» Южной группировки войск.

По его словам, российский штурмовой отряд пытались контратаковать примерно шесть военнослужащих украинского спецназа «Лють».

«Открыли огонь с позиций, они затихли, и взвод огневой поддержки разобрался с ними», — отметил российский военнослужащий.

Ранее российские военные Южной группировки войск улучшили своё положение на Артёмовском направлении, заняв более выгодные позиции.

Кроме того, ярославские десантники в ходе штурма захватили опорный пункт ВСУ под Артёмовском.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить