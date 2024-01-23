Генерал ВСУ Сырский признал напряжённость ситуации под Артёмовском и Северском

Командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский посетил украинские бригады на Северском и Артёмовском направлениях и назвал обстановку там крайне напряжённой.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Обстановка остаётся очень напряжённой и характеризуется интенсивным применением противником огня артиллерии, миномётов, ударных дронов и ведением штурмовых действий», — говорится в сообщении.

Ранее военкор RT Александр Симонов показал работу командного пункта отряда «Камертон» под Артёмовском.

Также сообщалось, что российские штурмовики заставили бежать украинский спецназ «Лють» под Артёмовском.