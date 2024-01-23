Генерал ВСУ Сырский признал напряжённость ситуации под Артёмовском и Северском
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«Обстановка остаётся очень напряжённой и характеризуется интенсивным применением противником огня артиллерии, миномётов, ударных дронов и ведением штурмовых действий», — говорится в сообщении.
Ранее военкор RT Александр Симонов показал работу командного пункта отряда «Камертон» под Артёмовском.
Также сообщалось, что российские штурмовики заставили бежать украинский спецназ «Лють» под Артёмовском.