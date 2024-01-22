Военкор RT показал работу командного пункта отряда «Камертон» под Артёмовском

Военкор RT Александр Симонов «Позывной Брюс» в эксклюзивном видео показал работу командного пункта отряда «Камертон» спецназа «Ахмат» на Артёмовском направлении.

Командный пункт работает круглосуточно. Огневое поражение ВСУ наносится без остановки.

«Сейчас ведётся наблюдение за противником с нескольких направлений. Выявляем — жжём», — рассказал один из командиров.

Собеседник сообщил, что бойцы держат ВСУ в напряжении и не дают противнику прорываться и подвозить боекомплект.

Ранее стало известно, что в составе спецназа «Ахмат» сформирован отряд под названием «Камертон», в который вошли бывшие сотрудники ЧВК «Вагнер».